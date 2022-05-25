وزير النفط الإيراني: موسكو تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في طهران
© Sputnik . Ronald Zakإيران
© Sputnik . Ronald Zak
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، أن إيران وروسيا اتفقتا على أن تستثمر موسكو 5 مليارات دولار في طهران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل، منوها بأن البلدين يعتزمان رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار سنويا.
طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن أوجي، قوله على هامش المؤتمر التجاري الإيراني الروسي المشترك في طهران "هناك اتفاق بين إيران وروسيا لتخصيص موسكو 5 مليارات دولار للاستثمار في الطاقة والزراعة والنقل، وقد تم تفعيل جزء من هذا الائتمان وتقرر جزء منه اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي".
وأضاف: "سنرفع مستوى العلاقات التجارية بين روسيا وإيران في جميع المجالات إلى 40 مليار دولار سنويا، وقد تم التوصل اليوم إلى اتفاقيات أولية في هذا المجال".
وتابع: "أجرينا محادثات حول الطاقة في موسكو سابقا، ووقعت عقود ومذكرات تفاهم فيما يخص صناعة النفط".
وأوضح الوزير الإيراني أنه سيتم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبتروكيماويات وشركة صناعة البتروكيماويات الروسية لتصدير المنتجات البتروكيماوية والخدمات والمعرفة الفنية والهندسية والمحفزة الفنية إلى روسيا".
وأضاف: "سنرفع مستوى العلاقات التجارية بين روسيا وإيران في جميع المجالات إلى 40 مليار دولار سنويا، وقد تم التوصل اليوم إلى اتفاقيات أولية في هذا المجال".
وتابع: "أجرينا محادثات حول الطاقة في موسكو سابقا، ووقعت عقود ومذكرات تفاهم فيما يخص صناعة النفط".
وأوضح الوزير الإيراني أنه سيتم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبتروكيماويات وشركة صناعة البتروكيماويات الروسية لتصدير المنتجات البتروكيماوية والخدمات والمعرفة الفنية والهندسية والمحفزة الفنية إلى روسيا".
وفي إشارة إلى أن إيران وروسيا تخضعان لعقوبات جائرة، قال وزير النفط الإيراني: "بالتعاون وتطوير العلاقات، هناك قدرة على تحييد العقوبات".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد صرح اليوم الأربعاء، بأن روسيا اتفقت مع إيران على التحول إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية وتبحثان إمكانية تشغيل بطاقات الدفع الروسية والإيرانية.
كما أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، في وقت سابق من اليوم، أن إيران ستبرم اتفاقية تجارة حرة مع روسيا، قبل نهاية العام الجاري.
واستضافت طهران، اليوم، مؤتمرا تجاريا مشتركا بين روسيا وإيران، حضره نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، والوفد المرافق له، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.