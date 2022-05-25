https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزير-تونسي-يرد-على-اتهامات-بالتطبيع-بعد-زيارة-معبد-يهودي--1062691556.html
وزير تونسي يرد على اتهامات بالتطبيع بعد زيارة معبد يهودي
وزير تونسي يرد على اتهامات بالتطبيع بعد زيارة معبد يهودي
رد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية التونسي، على اتهامات بالتطبيع طالت بلاده، في أعقاب زيارة أجراها لمعبد يهودي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:38+0000
2022-05-25T12:38+0000
2022-05-25T12:38+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت إذاعة "شمس إف إم" عن الشائبي رده بشان الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي والذي يقع في جزيرة جربة في ولاية مدنين.ورجّح الوزير التونسي أن تكون مواقف القيادة التونسية ضد التطبيع وراء التضييق الذي تمر به البلاد خلال الأيام الجاري، مؤكدا أن الاتهامات بالتطبيع "تضرب صورة تونس وتنال من جزيرة جربة، مشيرا إلى أن معبد الغريبة من أقدم المعابد في قارة أفريقيا".يذكر أن الاحتفالات السنوية ليهود تونس في معبد الغريبة كانت قد انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، حيث احتشد في تلك الاحتفالات نحو 4 آلاف يهودي، بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا.وشهدت جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد، تعزيزات أمنية استثنائية شملت المنطقة السياحية ومداخل الجزيرة، برا وبحرا وجوا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
وزير تونسي يرد على اتهامات بالتطبيع بعد زيارة معبد يهودي
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رد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية التونسي، على اتهامات بالتطبيع طالت بلاده، في أعقاب زيارة أجراها لمعبد يهودي.
ونقلت إذاعة "شمس إف إم
" عن الشائبي رده بشان الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي والذي يقع في جزيرة جربة في ولاية مدنين.
ووصف الشائبي هذه الاتهامات بأنها "مزايدات ومتاجرة بهدف تسجيل نقاط سياسية، مشددا على أن موقف تونس ثابت ضد التطبيع ولا أحد يمكنه على المزايدة على ذلك".
ورجّح الوزير التونسي أن تكون مواقف القيادة التونسية ضد التطبيع وراء التضييق الذي تمر به البلاد خلال الأيام الجاري، مؤكدا أن الاتهامات بالتطبيع "تضرب صورة تونس وتنال من جزيرة جربة، مشيرا إلى أن معبد الغريبة من أقدم المعابد في قارة أفريقيا".
يذكر أن الاحتفالات السنوية ليهود تونس في معبد الغريبة كانت قد انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، حيث احتشد في تلك الاحتفالات نحو 4 آلاف يهودي، بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا.
وشهدت جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد، تعزيزات أمنية استثنائية شملت المنطقة السياحية ومداخل الجزيرة، برا وبحرا وجوا.