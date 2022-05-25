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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220525/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-لا-تجد-صعوبة-في-إسقاط-مسيرات-بيرقدار-1062678121.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية لا تجد صعوبة في إسقاط مسيرات "بيرقدار"
وسائط الدفاع الجوي الروسية لا تجد صعوبة في إسقاط مسيرات "بيرقدار"
أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية نحو 90 طائرة مسيَّرة حربية من طراز "بيرقدار" منذ أن بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عمليتها في أوكرانيا. أعلن ذلك مصدر... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T05:07+0000
2022-05-25T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية الناس من هجمات تشنها القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن مسيَّرات "بيرقدار" هدف سهل لوسائط الدفاع الجوي الروسية "تور-إم2" و"بانتسير-إس" و"بوك-إم3". وأضاف أن مسيّرات "بيرقدار" لا يمكنها أن تهاجم أكثر من هدف في الغارة الواحدة وهو ما يزيد من احتمال إصابتها في الغارات المتكررة حيث لا بد من إسقاطها.وحصلت القوات الأوكرانية على مسيّرات "بيرقدار" من تركيا. ويبلغ باع جناحها 12 مترا. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 650 كيلوغراما. ويمكنها أن تحمل 4 مقذوفات موجهة مثل القنبلة الجوية والصاروخ المضاد للدبابات.وحسب المعلومات المتوفرة، حصلت أوكرانيا على 50 طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار" قبل 24 فبراير 2022. وأعلنت أوكرنيا في بداية مارس/آذار، تسلّم المزيد من مسيّرات "بيرقدار".
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رصد عسكري

وسائط الدفاع الجوي الروسية لا تجد صعوبة في إسقاط مسيرات "بيرقدار"

05:07 GMT 25.05.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورحطام طائرة مسيرة مدمرة من طراز "بيرقدار"
حطام طائرة مسيرة مدمرة من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Министерство обороны РФ
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أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية نحو 90 طائرة مسيَّرة حربية من طراز "بيرقدار" منذ أن بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عمليتها في أوكرانيا. أعلن ذلك مصدر مطلع، مشيرا إلى أن هذه الطائرات تم تدميرها في الجو بينما تم تدمير طائرات أخرى على الأرض بواسطة الصواريخ العالية الدقة.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية الناس من هجمات تشنها القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن مسيَّرات "بيرقدار" هدف سهل لوسائط الدفاع الجوي الروسية "تور-إم2" و"بانتسير-إس" و"بوك-إم3". وأضاف أن مسيّرات "بيرقدار" لا يمكنها أن تهاجم أكثر من هدف في الغارة الواحدة وهو ما يزيد من احتمال إصابتها في الغارات المتكررة حيث لا بد من إسقاطها.
وحصلت القوات الأوكرانية على مسيّرات "بيرقدار" من تركيا. ويبلغ باع جناحها 12 مترا. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 650 كيلوغراما. ويمكنها أن تحمل 4 مقذوفات موجهة مثل القنبلة الجوية والصاروخ المضاد للدبابات.
وحسب المعلومات المتوفرة، حصلت أوكرانيا على 50 طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار" قبل 24 فبراير 2022. وأعلنت أوكرنيا في بداية مارس/آذار، تسلّم المزيد من مسيّرات "بيرقدار".
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
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