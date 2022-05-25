https://arabic.sputniknews.com/20220525/وكالة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-نتفاوض-مع-روسيا-لتطوير-المرحلتين-المتبقيتين-في-محطة-بوشهر-1062684933.html

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: نتفاوض مع روسيا لتطوير المرحلتين المتبقيتين في محطة بوشهر

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: نتفاوض مع روسيا لتطوير المرحلتين المتبقيتين في محطة بوشهر

كشفت منظمة الطاقة الذرية في إيران، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات مع روسيا لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T10:21+0000

2022-05-25T10:21+0000

2022-05-25T10:21+0000

أخبار إيران

روسيا

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وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، على هامش الاجتماع المشترك بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن "إيران وروسيا تربطهما علاقات اقتصادية جيدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كمالوندي، أن "العلاقات الإيرانية الروسية جيدة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي"، متابعا: "هذه مشاريع كبيرة وهي بحاجة إلى استثمارات ضخمة لذلك يجب أن ننظر في القضايا المالية وفي هذا الصدد نتفاوض مع روسيا".وأردف أن "إيران وروسيا تربطهما علاقات جيدة في مجال الطاقة النووية ونسعى إلى تطويرها"، مشيرا إلى "أن زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له إلى إيران تتناول التنمية الاقتصادية في كافة المجالات".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وتستضيف فيينا منذ أبريل/نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

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