https://arabic.sputniknews.com/20220525/ولاء-النتيل-تصنع-إبداعا-بذراع-واحدة---1062682158.html
ولاء النتيل تصنع إبداعا بذراع واحدة
ولاء النتيل تصنع إبداعا بذراع واحدة
بيد واحدة تمسك ولاء النتيل الخيط لتدخل حبات الخرز بخفة عالية وتنهي عمل القلادة، وغيرها من المشغولات التي تعكف على إنجازها في منزل عائلتها في معسكر جباليا شمالي... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:09+0000
2022-05-25T09:09+0000
2022-05-25T09:13+0000
العالم العربي
منوعات
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ولدت ولاء النتيل (19 عاماً)، بإعاقة جزئية في يدها اليسرى، لكنها كانت تصر على تقديم الأفضل خلال سنوات دراستها، والمشاركة بالأنشطة كافة، تقول ولاء لوكالة " سبوتنيك" :" إنَّ إعاقتي ليست شيئا محرجا ، بل هي من دفعني على الإصرار والمثابرة، ومنذ الصغر أحب تشكيل الأشياء بنسق معين، وفكرة المشروع كانت صدفة، فعند إنهائي الثانوية العامة، شعرت بضجر شديد، فلم يكن أمامي سوى أعمال المنزل، التي أشعرتني بالوحدة، ومن خلال مواقع التواصل بدأت تعلم صناعة المشغولات اليدوية بالخرز، خاصةً وأن هذا النوع يلقى رواجاً واسعاً بين الشابات".ولاء تصنع العديد من المشغولات مثل القلائد، والتعليقات، وأسوار المعصم، والمسابح، تستغرق القطعة الواحدة عدة ساعات، حيث تحتاج إلى جهد ودقة كبيرة، فهي تعمل لوحدها دون مساعدة أحد، تقول ولاء: "واجهتني عدة صعوبات في البداية خاصة في كيفية إغلاق القطعة المعدنية في نهاية القطعة فهي تحتاج إلى يدين اثنتين، لكني أستعين بأسناني للتغلب على هذه المشكلة، وكذلك فإن سعر القطعة زهيد مقارنة مع المجهود الذي أبذله".تحلم ولاء النتيل أن توسع مشروعها الحالي، الذي بدأته منذ عدة أشهر فقط، بالإضافة إلى التسجيل لإكمال دراستها الجامعية بتخصص سكرتارية طبية، لأنه التخصص الأقرب لها، لكنها لم تتمكن من دراسته بفعل إعاقتها، متمنيةً أن تستطيع الحصول على طرف صناعي من إحدى المؤسسات الداعمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منوعات
ولاء النتيل تصنع إبداعا بذراع واحدة
09:09 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 25.05.2022) تابعنا عبر
بيد واحدة تمسك ولاء النتيل الخيط لتدخل حبات الخرز بخفة عالية وتنهي عمل القلادة، وغيرها من المشغولات التي تعكف على إنجازها في منزل عائلتها في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، لتحصل من خلال عملها على مصدر دخل يمكنها من التسجيل في الجامعة بعد أن أنهت الدراسة الثانوية العام الماضي.
ولدت ولاء النتيل (19 عاماً)، بإعاقة جزئية في يدها اليسرى، لكنها كانت تصر على تقديم الأفضل خلال سنوات دراستها، والمشاركة بالأنشطة كافة، تقول ولاء لوكالة " سبوتنيك" :" إنَّ إعاقتي ليست شيئا محرجا ، بل هي من دفعني على الإصرار والمثابرة، ومنذ الصغر أحب تشكيل الأشياء بنسق معين، وفكرة المشروع كانت صدفة، فعند إنهائي الثانوية العامة، شعرت بضجر شديد، فلم يكن أمامي سوى أعمال المنزل، التي أشعرتني بالوحدة، ومن خلال مواقع التواصل بدأت تعلم صناعة المشغولات اليدوية بالخرز، خاصةً وأن هذا النوع يلقى رواجاً واسعاً بين الشابات".
ولاء تصنع العديد من المشغولات مثل القلائد، والتعليقات، وأسوار المعصم، والمسابح، تستغرق القطعة الواحدة عدة ساعات، حيث تحتاج إلى جهد ودقة كبيرة، فهي تعمل لوحدها دون مساعدة أحد، تقول ولاء: "واجهتني عدة صعوبات في البداية خاصة في كيفية إغلاق القطعة المعدنية في نهاية القطعة فهي تحتاج إلى يدين اثنتين، لكني أستعين بأسناني للتغلب على هذه المشكلة، وكذلك فإن سعر القطعة زهيد مقارنة مع المجهود الذي أبذله".
تحلم ولاء النتيل أن توسع مشروعها الحالي، الذي بدأته منذ عدة أشهر فقط، بالإضافة إلى التسجيل لإكمال دراستها الجامعية بتخصص سكرتارية طبية، لأنه التخصص الأقرب لها، لكنها لم تتمكن من دراسته بفعل إعاقتها، متمنيةً أن تستطيع الحصول على طرف صناعي من إحدى المؤسسات الداعمة.