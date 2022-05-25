https://arabic.sputniknews.com/20220525/ولاء-النتيل-تصنع-إبداعا-بذراع-واحدة---1062682158.html

ولاء النتيل تصنع إبداعا بذراع واحدة

ولاء النتيل تصنع إبداعا بذراع واحدة

بيد واحدة تمسك ولاء النتيل الخيط لتدخل حبات الخرز بخفة عالية وتنهي عمل القلادة، وغيرها من المشغولات التي تعكف على إنجازها في منزل عائلتها في معسكر جباليا شمالي... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T09:09+0000

2022-05-25T09:09+0000

2022-05-25T09:13+0000

العالم العربي

منوعات

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ولدت ولاء النتيل (19 عاماً)، بإعاقة جزئية في يدها اليسرى، لكنها كانت تصر على تقديم الأفضل خلال سنوات دراستها، والمشاركة بالأنشطة كافة، تقول ولاء لوكالة " سبوتنيك" :" إنَّ إعاقتي ليست شيئا محرجا ، بل هي من دفعني على الإصرار والمثابرة، ومنذ الصغر أحب تشكيل الأشياء بنسق معين، وفكرة المشروع كانت صدفة، فعند إنهائي الثانوية العامة، شعرت بضجر شديد، فلم يكن أمامي سوى أعمال المنزل، التي أشعرتني بالوحدة، ومن خلال مواقع التواصل بدأت تعلم صناعة المشغولات اليدوية بالخرز، خاصةً وأن هذا النوع يلقى رواجاً واسعاً بين الشابات".ولاء تصنع العديد من المشغولات مثل القلائد، والتعليقات، وأسوار المعصم، والمسابح، تستغرق القطعة الواحدة عدة ساعات، حيث تحتاج إلى جهد ودقة كبيرة، فهي تعمل لوحدها دون مساعدة أحد، تقول ولاء: "واجهتني عدة صعوبات في البداية خاصة في كيفية إغلاق القطعة المعدنية في نهاية القطعة فهي تحتاج إلى يدين اثنتين، لكني أستعين بأسناني للتغلب على هذه المشكلة، وكذلك فإن سعر القطعة زهيد مقارنة مع المجهود الذي أبذله".تحلم ولاء النتيل أن توسع مشروعها الحالي، الذي بدأته منذ عدة أشهر فقط، بالإضافة إلى التسجيل لإكمال دراستها الجامعية بتخصص سكرتارية طبية، لأنه التخصص الأقرب لها، لكنها لم تتمكن من دراسته بفعل إعاقتها، متمنيةً أن تستطيع الحصول على طرف صناعي من إحدى المؤسسات الداعمة.

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