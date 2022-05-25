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https://arabic.sputniknews.com/20220525/345-مليار-دولار-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-وأفريقيا-في-2021-1062696321.html
34.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا في 2021
34.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا في 2021
وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، علاقات أنقرة مع دول أفريقيا بأنها تتطور بشكل سريع ومستقر. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:27+0000
2022-05-25T14:27+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في مقالة نشرت اليوم الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام تحت عنوان "الاحتفال بيوم أفريقيا"، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وأفريقيا خلال العام الماضي بلغ 34.5 مليار دولار.واعتبر أن تركيا أصبحت "مركزا أفريقيا" بسبب عمق العلاقات والتوافد المكثف للطلاب ورجال الأعمال الأفارقة إليها خلال الأعوام العشرين الماضية.وأكد تشاووش أوغلو على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية على كافة الأصعدة والمجالات.وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن عدد سفارات أنقرة في أفريقيا ارتفع إلى 44 سفارة.ووصف دول أفريقيا بأنها شريكا موثوقا وصديقا مقربا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه القائد الأكثر إجراء للزيارات إلى دول القارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/تشاووش-أوغلو-التطبيع-مع-تل-أبيب-له-تأثير-إيجابي-على-حل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1062683182.html
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أخبار تركيا اليوم

34.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا في 2021

14:27 GMT 25.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . POOL
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وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، علاقات أنقرة مع دول أفريقيا بأنها تتطور بشكل سريع ومستقر.
جاء ذلك في مقالة نشرت اليوم الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام تحت عنوان "الاحتفال بيوم أفريقيا"، بحسب وكالة "الأناضول".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
تشاووش أوغلو: التطبيع مع تل أبيب له تأثير إيجابي على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
09:35 GMT
وقال الوزير التركي إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وأفريقيا خلال العام الماضي بلغ 34.5 مليار دولار.
واعتبر أن تركيا أصبحت "مركزا أفريقيا" بسبب عمق العلاقات والتوافد المكثف للطلاب ورجال الأعمال الأفارقة إليها خلال الأعوام العشرين الماضية.
وأكد تشاووش أوغلو على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية على كافة الأصعدة والمجالات.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن عدد سفارات أنقرة في أفريقيا ارتفع إلى 44 سفارة.
ووصف دول أفريقيا بأنها شريكا موثوقا وصديقا مقربا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه القائد الأكثر إجراء للزيارات إلى دول القارة.
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