https://arabic.sputniknews.com/20220525/345-مليار-دولار-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-وأفريقيا-في-2021-1062696321.html

34.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا في 2021

34.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا في 2021

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، علاقات أنقرة مع دول أفريقيا بأنها تتطور بشكل سريع ومستقر. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T14:27+0000

2022-05-25T14:27+0000

2022-05-25T14:27+0000

أخبار تركيا اليوم

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جاء ذلك في مقالة نشرت اليوم الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام تحت عنوان "الاحتفال بيوم أفريقيا"، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وأفريقيا خلال العام الماضي بلغ 34.5 مليار دولار.واعتبر أن تركيا أصبحت "مركزا أفريقيا" بسبب عمق العلاقات والتوافد المكثف للطلاب ورجال الأعمال الأفارقة إليها خلال الأعوام العشرين الماضية.وأكد تشاووش أوغلو على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية على كافة الأصعدة والمجالات.وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن عدد سفارات أنقرة في أفريقيا ارتفع إلى 44 سفارة.ووصف دول أفريقيا بأنها شريكا موثوقا وصديقا مقربا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه القائد الأكثر إجراء للزيارات إلى دول القارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/تشاووش-أوغلو-التطبيع-مع-تل-أبيب-له-تأثير-إيجابي-على-حل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1062683182.html

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أخبار تركيا اليوم