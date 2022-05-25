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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220525/5-سفن-أجنبية-تغادر-ميناء-ماريوبول-1062690999.html
5 سفن أجنبية تغادر ميناء ماريوبول
5 سفن أجنبية تغادر ميناء ماريوبول
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية في موسكو، أن خمس سفن أجنبية تمكنت من مغادرة ميناء ماريوبول بعد إزالة الألغام. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:19+0000
2022-05-25T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت: "في 24 مايو/أيار، قام خبراء متفجرات روس بتطهير ميناء ماريوبول، وقام المتخصصون في أسطول البحر الأسود بنقل سفينة حرس الحدود الأوكرانية التي غمرتها المياه. ونتيجة لذلك، تمكنت خمس سفن أجنبية من الخروج إلى البحر".وأعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس الثلاثاء، عن الانتهاء من إزالة الألغام من المنطقة.
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أخبار أوكرانيا

5 سفن أجنبية تغادر ميناء ماريوبول

12:19 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022
جندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية في موسكو، أن خمس سفن أجنبية تمكنت من مغادرة ميناء ماريوبول بعد إزالة الألغام.
وقالت: "في 24 مايو/أيار، قام خبراء متفجرات روس بتطهير ميناء ماريوبول، وقام المتخصصون في أسطول البحر الأسود بنقل سفينة حرس الحدود الأوكرانية التي غمرتها المياه. ونتيجة لذلك، تمكنت خمس سفن أجنبية من الخروج إلى البحر".
وأعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس الثلاثاء، عن الانتهاء من إزالة الألغام من المنطقة.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:35 GMT
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