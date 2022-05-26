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https://arabic.sputniknews.com/20220526/أسعار-الغاز-الطبيعي-في-الولايات-المتحدة-ترتفع-إلى-أعلى-مستوياتها-منذ-عام-2008--1062703251.html
أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008
أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ليتجاوز 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:22+0000
2022-05-26T08:22+0000
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اقتصاد
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ارتفع في المزاد، يوم الأربعاء 25 مايو/أيار، سعر تبادل الغاز في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بأكثر من 6.7% إلى 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 322 دولارًا لكل 1000 متر مكعب.جاء الارتفاع في أسعار الغاز بسبب مخاوف بشأن نقص الإمدادات، وفقا لوكالة "بلومبرغ".تقول الوكالة: "تظل مخزونات الوقود لمحطات التدفئة والطاقة أقل من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ولا يزال إنتاج الصخر الزيتي هامشيًا".بالإضافة إلى ذلك، قامت المرافق بحرق المزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بسبب نقص الرياح في الأسابيع الأخيرة ، حسبما ذكرت "رويترز.بالإضافة إلى ذلك بحسب "بلومبيرغ"، من المتوقع أن يؤدي الجفاف على الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى انخفاض في توليد الطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تؤدي توقعات الطقس الأكثر سخونة شرقي البلاد إلى زيادة الطلب على الكهرباء بسبب زيادة استخدام مكيفات الهواء.
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العالم, اقتصاد

أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008

08:22 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Ashley Landisالسكان المحليون يتدفئون بأفران الغاز بعد انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الهائل في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021
السكان المحليون يتدفئون بأفران الغاز بعد انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الهائل في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Ashley Landis
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ليتجاوز 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ارتفع في المزاد، يوم الأربعاء 25 مايو/أيار، سعر تبادل الغاز في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بأكثر من 6.7% إلى 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 322 دولارًا لكل 1000 متر مكعب.
جاء الارتفاع في أسعار الغاز بسبب مخاوف بشأن نقص الإمدادات، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
تقول الوكالة: "تظل مخزونات الوقود لمحطات التدفئة والطاقة أقل من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ولا يزال إنتاج الصخر الزيتي هامشيًا".
بالإضافة إلى ذلك، قامت المرافق بحرق المزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بسبب نقص الرياح في الأسابيع الأخيرة ، حسبما ذكرت "رويترز.
بالإضافة إلى ذلك بحسب "بلومبيرغ"، من المتوقع أن يؤدي الجفاف على الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى انخفاض في توليد الطاقة الكهرومائية، ومن المتوقع أن تؤدي توقعات الطقس الأكثر سخونة شرقي البلاد إلى زيادة الطلب على الكهرباء بسبب زيادة استخدام مكيفات الهواء.
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