https://arabic.sputniknews.com/20220526/ألم-في-ثلاث-مناطق-من-الجسم-يشير-إلى-ارتفاع-نسبة-الكوليسترول-في-الدم-1062719986.html
ألم في ثلاث مناطق من الجسم يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
ألم في ثلاث مناطق من الجسم يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم يعني وجود الكثير من الكوليسترول في الدم. الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد تساعد في بناء الخلايا السليمة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T10:10+0000
2022-05-26T10:10+0000
2022-05-26T10:10+0000
علوم
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ومع ذلك، يجب أن تبقى المستويات تحت السيطرة. ترتبط مستويات الكوليسترول المرتفعة بمضاعفات خطيرة مثل مرض الشرايين المحيطية، الذي يشير إليه الألم في ثلاث مناطق من الجسم، حسب موقع "ميديك فوروم".يعد اعتلال الشرايين المحيطية مشكلة شائعة في الدورة الدموية حيث تؤدي الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف. شرح مايو كلينيك، أنه غالبًا ما يحدث اعتلال الشرايين المحيطية بسبب تصلب الشرايين. في تصلب الشرايين، تتراكم الرواسب الدهنية مثل الكوليسترول على جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم.وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يشير الألم المتشنج في الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة إلى داء الشرايين المحيطية.تواصل الجمعية: "غالبًا ما يزول ألم داء الشرايين المحيطية عند التوقف عن التمرين، على الرغم من أن هذا قد يستغرق بضع دقائق".تشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:• جروح في الساقين أو أصابع القدم لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد• الغرغرينا أو الأنسجة الميتة• انخفاض ملحوظ في درجة حرارة أسفل الساق أو القدم مقارنة بالساق الأخرى أو بقية الجسم• ضعف نمو أظافر القدمين أو نمو الشعر على الساقين• ضعف الانتصاب وخاصة عند الرجال المصابين بمرض السكركما توضح جمعية القلب الأمريكية، "كثير من الناس يعتبرون ألم القدم علامة طبيعية للشيخوخة. قد تعتقد أنه التهاب المفاصل، أو عرق النسا، أو مجرد" تصلب " بسبب الشيخوخة. للحصول على تشخيص دقيق، خذ في اعتبارك مصدر الألم. يحدث ألم الساق في اعتلال الشرايين المحيطية في العضلات وليس المفاصل".
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علوم
ألم في ثلاث مناطق من الجسم يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
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ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم يعني وجود الكثير من الكوليسترول في الدم. الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد تساعد في بناء الخلايا السليمة.
ومع ذلك، يجب أن تبقى المستويات تحت السيطرة. ترتبط مستويات الكوليسترول المرتفعة بمضاعفات خطيرة مثل مرض الشرايين المحيطية، الذي يشير إليه الألم في ثلاث مناطق من الجسم
، حسب موقع "ميديك فوروم".
يعد اعتلال الشرايين المحيطية مشكلة شائعة في الدورة الدموية حيث تؤدي الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف. شرح مايو كلينيك، أنه غالبًا ما يحدث اعتلال الشرايين المحيطية بسبب تصلب الشرايين. في تصلب الشرايين، تتراكم الرواسب الدهنية مثل الكوليسترول على جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم.
وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يشير الألم المتشنج في الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة إلى داء الشرايين المحيطية.
تواصل الجمعية: "غالبًا ما يزول ألم داء الشرايين المحيطية عند التوقف عن التمرين، على الرغم من أن هذا قد يستغرق بضع دقائق".
تشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:
• جروح في الساقين أو أصابع القدم لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد
• الغرغرينا أو الأنسجة الميتة
• انخفاض ملحوظ في درجة حرارة أسفل الساق أو القدم مقارنة بالساق الأخرى أو بقية الجسم
• ضعف نمو أظافر القدمين أو نمو الشعر على الساقين
• ضعف الانتصاب وخاصة عند الرجال المصابين بمرض السكر
كما توضح جمعية القلب الأمريكية، "كثير من الناس يعتبرون ألم القدم علامة طبيعية للشيخوخة. قد تعتقد أنه التهاب المفاصل، أو عرق النسا، أو مجرد" تصلب " بسبب الشيخوخة. للحصول على تشخيص دقيق، خذ في اعتبارك مصدر الألم. يحدث ألم الساق في اعتلال الشرايين المحيطية في العضلات وليس المفاصل".