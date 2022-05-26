https://arabic.sputniknews.com/20220526/إسرائيل-تؤكد-سقوط-طائرة-مسيرة-في-لبنان-ولا-تخشى-تسرب-المعلومات-1062745165.html
إسرائيل تؤكد سقوط طائرة مسيرة في لبنان ولا تخشى "تسرب المعلومات"
إسرائيل تؤكد سقوط طائرة مسيرة في لبنان ولا تخشى "تسرب المعلومات"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سقوط طائرة دون طيار تابعة له داخل الأراضي اللبنانية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T18:58+0000
2022-05-26T18:58+0000
2022-05-26T19:09+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" أنه "سقطت قبل عدة أيام طائرة مسيّرة من نوع "راكب السماء"، نتيجة خلل فني، حيث تم العثور عليه قبل قليل داخل الأراضي اللبنانية".وتابع في تغريدته أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات، ويتم التحقيق في الحادث".يأتي هذا بعدما قالت مصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إنه سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، بين بلدتي عيتا الشعب ورميش في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.وأكدت المصادر لـ"سبوتنيك"، سقوط المسيّرة الإسرائيلية، في قضاء بنت جبيل.وتابعت المصادر أن "حزب الله بأكبر حالة استنفار وتأهب في موازاة المناورة الإسرائيلية المستمرة".في سياق متصل، ذكر مراسل قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، أن "العدو يحاول استعادة الطائرة على الرغم من سيطرة جنود الجيش اللبناني عليها".بينما أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن الطائرة المسيرة الإسرائيلية يبلغ طولها 3 أمتار، وهي تحت سيطرة الجيش، وتتعامل معها عناصر الإشارة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, لبنان
إسرائيل تؤكد سقوط طائرة مسيرة في لبنان ولا تخشى "تسرب المعلومات"
18:58 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 19:09 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سقوط طائرة دون طيار تابعة له داخل الأراضي اللبنانية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" أنه "سقطت قبل عدة أيام طائرة مسيّرة من نوع "راكب السماء"، نتيجة خلل فني، حيث تم العثور عليه قبل قليل داخل الأراضي اللبنانية".
وتابع في تغريدته أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات، ويتم التحقيق في الحادث".
يأتي هذا بعدما قالت مصادر لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إنه سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"
، بين بلدتي عيتا الشعب ورميش في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.
وأكدت المصادر لـ"سبوتنيك"، سقوط المسيّرة الإسرائيلية، في قضاء بنت جبيل.
وتابعت المصادر أن "حزب الله بأكبر حالة استنفار وتأهب في موازاة المناورة الإسرائيلية المستمرة".
في سياق متصل، ذكر مراسل قناة "المنار"
التابعة لحزب الله اللبناني، أن "العدو يحاول استعادة الطائرة على الرغم من سيطرة جنود الجيش اللبناني عليها".
بينما أفادت صحيفة "النهار"
اللبنانية بأن الطائرة المسيرة الإسرائيلية يبلغ طولها 3 أمتار، وهي تحت سيطرة الجيش، وتتعامل معها عناصر الإشارة.