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https://arabic.sputniknews.com/20220526/إسرائيل-تبحث-عن-3-فلسطينيين-اخترقوا-قاعدة-عسكرية-لعدة-ساعات-خرق-أمني-جديد-1062720343.html
إسرائيل تبحث عن 3 فلسطينيين اخترقوا قاعدة عسكرية لعدة ساعات... خرق أمني جديد
إسرائيل تبحث عن 3 فلسطينيين اخترقوا قاعدة عسكرية لعدة ساعات... خرق أمني جديد
في خرق أمني جديد للجيش الإسرائيلي، ذكرت قناة عبرية أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن 3 فلسطينيين اخترقوا قاعدة عسكرية لعدة ساعات، دون إلقاء القبض عليهم. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T10:17+0000
2022-05-26T10:17+0000
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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن 3 فلسطينيين تمكنوا من التجول داخل قاعدة عسكرية في لواء بنيامين، القريب من مدينة رام الله، حوالي ساعتين، دون معرفتهم، ودون إلقاء القبض عليهم.وأوضحت القناة العبرية أن الفلسطينيين الثلاثة حاولوا سرقة أسلحة، ولكنهم لم يتمكنوا، رغم أنهم تجولوا في القاعدة العسكرية الإسرائيلية دون كشف هويتهم الفلسطينية، وذلك صباح أمس الأربعاء، ولمدة ساعتين كاملتين.وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الفلسطينيين تجولوا في القاعدة العسكرية وسط العشرات من الجنود والمجندات النائمين، دون أن يشعر بهم أحد، وهو ما يمثل خرقا جديدا للجيش الإسرائيلي.وأشارت إلى أن إحدى المجندات كشفت أمر هؤلاء الفلسطينيين الثلاثة بعد مرور ساعتين كاملتين من تجولهم داخل القاعدة العسكرية، وبدأت بالصراخ، وهو ما دفعهم إلى الهروب إلى إحدى القرى الفلسطينية المجاورة، دون جدوى، حتى الآن.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إسرائيل تبحث عن 3 فلسطينيين اخترقوا قاعدة عسكرية لعدة ساعات... خرق أمني جديد

10:17 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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في خرق أمني جديد للجيش الإسرائيلي، ذكرت قناة عبرية أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن 3 فلسطينيين اخترقوا قاعدة عسكرية لعدة ساعات، دون إلقاء القبض عليهم.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن 3 فلسطينيين تمكنوا من التجول داخل قاعدة عسكرية في لواء بنيامين، القريب من مدينة رام الله، حوالي ساعتين، دون معرفتهم، ودون إلقاء القبض عليهم.
وأوضحت القناة العبرية أن الفلسطينيين الثلاثة حاولوا سرقة أسلحة، ولكنهم لم يتمكنوا، رغم أنهم تجولوا في القاعدة العسكرية الإسرائيلية دون كشف هويتهم الفلسطينية، وذلك صباح أمس الأربعاء، ولمدة ساعتين كاملتين.
وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الفلسطينيين تجولوا في القاعدة العسكرية وسط العشرات من الجنود والمجندات النائمين، دون أن يشعر بهم أحد، وهو ما يمثل خرقا جديدا للجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن إحدى المجندات كشفت أمر هؤلاء الفلسطينيين الثلاثة بعد مرور ساعتين كاملتين من تجولهم داخل القاعدة العسكرية، وبدأت بالصراخ، وهو ما دفعهم إلى الهروب إلى إحدى القرى الفلسطينية المجاورة، دون جدوى، حتى الآن.
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