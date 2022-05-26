https://arabic.sputniknews.com/20220526/إعلام-إسرائيل-تنشر-غرفا-محصنة-في-مستوطنات-غلاف-غزة-صور-1062722735.html

إعلام: إسرائيل تنشر غرفا محصنة في مستوطنات غلاف غزة... صور

إعلام: إسرائيل تنشر غرفا محصنة في مستوطنات غلاف غزة... صور

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من "الغرف المحصنة" في مستوطنات غلاف غزة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T11:07+0000

2022-05-26T11:07+0000

2022-05-26T11:07+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من الغرف المحصنة في مستوطنة سيدروت، القريبة من قطاع غزة، والواقعة ضمن مستوطنات غلاف غزة، وذلك قبل 72 ساعة من انطلاق "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.وكانت وزارة الخارجيـة الفلسطينية قد قالت، اليوم الخميس، إن "مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة"، مؤكدة أن "مسيرة الأعلام جزء لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي في القدس".وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأشد العبارات "إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في تنظيم ما تسمى بـ (مسيرة الأعلام) في القدس"، معتبرةً إياها جزءا لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها، وتحد سافر للمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية الهادفة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأكدت أن "هذه المسيرة وغيرها من أشكال عدوان الاحتلال على القدس محاولة لتصدير أزمات هذه الحكومة إلى الجانب الفلسطيني وعلى حساب الحقوق الفلسطينية"، محذرةً من أن "السياسة الاستعمارية الاستفزازية التي ينفذها الاحتلال ضد القدس ومواطنيها تهدد بدفع ساحة الصراع نحو مربعات حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها وتداعياتها".وحملت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه المسيرة الاستفزازية، وترى أنها تعكس حقيقة التبني الإسرائيلي الرسمي غير المحدود لجميع اشكال الاعتداءات الاستيطانية التهويدية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة كسياسة حكومية معتمدة".وجددت تأكيدها أن "تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية تحت شعار (حماية مسيرة الأعلام) يُسقط أية شرعية مزعومة للاحتلال في القدس، ويثبت من جديد أن القدس الشرقية المحتلة مدينة محتلة وجزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددة على أن جميع ممارسات الاحتلال في القدس دليل قاطع على أن المدينة مغتصبة.ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

إسرائيل

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي