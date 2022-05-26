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https://arabic.sputniknews.com/20220526/إعلام-هيئة-الدواء-المصرية-تقرر-رفع-أسعار-عدد-من-الأدوية-1062726150.html
إعلام: هيئة الدواء المصرية تقرر رفع أسعار عدد من الأدوية
إعلام: هيئة الدواء المصرية تقرر رفع أسعار عدد من الأدوية
قالت تقارير إعلامية محلية إن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار عدد من الأدوية في الأسواق المصرية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:19+0000
2022-05-26T12:19+0000
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وحسب مستندات نشرها موقع مصراوي، فإن الهيئة المصرية قررت رفع أسعار أدوية باي ألكوفان، وجليكودال- إم.ووفقا لتلك المستندات، فإن سعر "باي ألكوفان" قد زاد قرابة 6.25، حيث كان سعره 24.75 جنيه، فأصبح 31.50 جنيه.وقد جاءت قرارات زيادة أسعار تلك الأدوية في اجتماع لجنة التسعيرة في هيئة الدواء المصرية رقم 15 لسنة 2022.ونص قرار هيئة الأدوية على أن يبدأ العمل بتلك الزيادات بداية من "التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاریخ اعتماد هذه الموافقة".
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أخبار مصر الآن, أدوية

إعلام: هيئة الدواء المصرية تقرر رفع أسعار عدد من الأدوية

12:19 GMT 26.05.2022
© Depositphotos / Motorolkaأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Depositphotos / Motorolka
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قالت تقارير إعلامية محلية إن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار عدد من الأدوية في الأسواق المصرية.
وحسب مستندات نشرها موقع مصراوي، فإن الهيئة المصرية قررت رفع أسعار أدوية باي ألكوفان، وجليكودال- إم.
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ووفقا لتلك المستندات، فإن سعر "باي ألكوفان" قد زاد قرابة 6.25، حيث كان سعره 24.75 جنيه، فأصبح 31.50 جنيه.

كما زاد سعر "جليكودال- إم" 7.5، فأصبح سعره 28.5 جنيه، بدلا من 21 جنيها للعبوة الواحدة.

وقد جاءت قرارات زيادة أسعار تلك الأدوية في اجتماع لجنة التسعيرة في هيئة الدواء المصرية رقم 15 لسنة 2022.

يشار إلى أن "باي الكوفان"، والذي تنتجه شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية يستخدم كمسكن للألم، وخافض للحرارة، ومضاد للالتهاب، فيما يستخدم دواء "جليكودال- إم" كمهدئ موضعي للجهاز الهضمي وتقليل الحموضة وإزالة عسر الهضم.

ونص قرار هيئة الأدوية على أن يبدأ العمل بتلك الزيادات بداية من "التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاریخ اعتماد هذه الموافقة".
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