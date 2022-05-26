عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/إعلان-حالة-الطوارئ-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-1062732375.html
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
أعلنت حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اليوم الخميس، بسبب عطل فني أصاب طائرة إسرائيلية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:06+0000
2022-05-26T14:08+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046900824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6321105f545f55c013a9e293dfbfc1c7.jpg
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن مطار بن غوريون الدولي أعلن قبل قليل حالة الطوارئ بسبب الإعلان عن طائرة "العال" القادمة من فرنسا إلى تل أبيب، وبها عطل فني.وهرعت عربات المطافئ والإسعاف إلى باحة المطار الدولي في إسرائيل، بعد الإعلان السريع عن هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية قادمة من فرنسا وبها عطل فني، إلا أن الطائرة هبطت بأمان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطائرة الإسرائيلية المدنية كان عليها 170 راكبا، غير طاقم الطائرة نفسها، كانت قادمة من فرنسا إلى تل أبيب، وتم الإعلان عن وجود عطب تقني في أحد الأنظمة الهيدروليكية للطائرة، وهو ما دفع المسؤولين عن المطار لإعلان حالة الطوارئ.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046900824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a105a951d280efd04856441bff14f87e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي

14:06 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 26.05.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
أعلنت حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اليوم الخميس، بسبب عطل فني أصاب طائرة إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن مطار بن غوريون الدولي أعلن قبل قليل حالة الطوارئ بسبب الإعلان عن طائرة "العال" القادمة من فرنسا إلى تل أبيب، وبها عطل فني.
وهرعت عربات المطافئ والإسعاف إلى باحة المطار الدولي في إسرائيل، بعد الإعلان السريع عن هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية قادمة من فرنسا وبها عطل فني، إلا أن الطائرة هبطت بأمان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطائرة الإسرائيلية المدنية كان عليها 170 راكبا، غير طاقم الطائرة نفسها، كانت قادمة من فرنسا إلى تل أبيب، وتم الإعلان عن وجود عطب تقني في أحد الأنظمة الهيدروليكية للطائرة، وهو ما دفع المسؤولين عن المطار لإعلان حالة الطوارئ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала