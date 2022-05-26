https://arabic.sputniknews.com/20220526/إعلان-حالة-الطوارئ-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-1062732375.html
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
أعلنت حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اليوم الخميس، بسبب عطل فني أصاب طائرة إسرائيلية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:06+0000
2022-05-26T14:06+0000
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن مطار بن غوريون الدولي أعلن قبل قليل حالة الطوارئ بسبب الإعلان عن طائرة "العال" القادمة من فرنسا إلى تل أبيب، وبها عطل فني.وهرعت عربات المطافئ والإسعاف إلى باحة المطار الدولي في إسرائيل، بعد الإعلان السريع عن هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية قادمة من فرنسا وبها عطل فني، إلا أن الطائرة هبطت بأمان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطائرة الإسرائيلية المدنية كان عليها 170 راكبا، غير طاقم الطائرة نفسها، كانت قادمة من فرنسا إلى تل أبيب، وتم الإعلان عن وجود عطب تقني في أحد الأنظمة الهيدروليكية للطائرة، وهو ما دفع المسؤولين عن المطار لإعلان حالة الطوارئ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي
14:06 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اليوم الخميس، بسبب عطل فني أصاب طائرة إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن مطار بن غوريون الدولي أعلن قبل قليل حالة الطوارئ بسبب الإعلان عن طائرة "العال" القادمة
من فرنسا إلى تل أبيب، وبها عطل فني.
وهرعت عربات المطافئ والإسعاف إلى باحة المطار الدولي في إسرائيل، بعد الإعلان السريع عن هبوط اضطراري
لطائرة إسرائيلية قادمة من فرنسا وبها عطل فني، إلا أن الطائرة هبطت بأمان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطائرة الإسرائيلية المدنية كان عليها 170 راكبا، غير طاقم الطائرة نفسها، كانت قادمة من فرنسا إلى تل أبيب، وتم الإعلان عن وجود عطب تقني في أحد الأنظمة الهيدروليكية للطائرة، وهو ما دفع المسؤولين عن المطار لإعلان حالة الطوارئ.