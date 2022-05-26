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إيران تدعو إلى إنشاء صندوق لمساعدة الدول التي تعاني من العواصف الترابية
إيران تدعو إلى إنشاء صندوق لمساعدة الدول التي تعاني من العواصف الترابية
بعث وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، برسالة إلى نظرائه في الدول التي تعاني من العواصف الترابية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T09:35+0000
2022-05-26T09:35+0000
إيران
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن عبد اللهيان بعث برسالته، أمس الخميس، إلى نظرائه في الدول المنشأ للعواصف الترابية أو التي تعاني من أزمة بيئية بسبب انتشار الغبار والأتربة على نطاق واسع في المنطقة.وجاءت رسالة عبد اللهيان، إثر تفاقم ظاهرة العواصف الترابية والغبارية في المنطقة وبتوجيه من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لمتابعة الموضوع بشكل فوري.ونصت الرسالة على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفضلا عن التعاون التقني الثنائي لاحتواء ظاهرة العواصف الترابية، تدعو إلى عقد ميثاق اقليمي بمشاركة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة التابعة لها وخاصة برنامج البيئة للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية".ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى "إنشاء صندوق تحت هذا الميثاق يتم ايداع المساعدات الدولية والإقليمية فيه، ويتم تخصيص الاعتمادات والنفقات اللازمة لاتخاذ البرامج والمزيد من التنسيق لمكافحة ظاهرة العواصف الترابية على وجه السرعة".وأشار عبد اللهيان إلى أن "هذه الظاهرة البيئية لا تعرف الحدود وهي تؤثر على صحة شعوب المنطقة كلها، لذلك من الضروري أن تشارك جميع دول المنطقة في مكافحة أزمة العواصف الترابية بشكل جاد ومؤثر بعيدا عن القضايا السياسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220524/1062644195.html
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إيران, أخبار إيران

إيران تدعو إلى إنشاء صندوق لمساعدة الدول التي تعاني من العواصف الترابية

09:35 GMT 26.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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بعث وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، برسالة إلى نظرائه في الدول التي تعاني من العواصف الترابية.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن عبد اللهيان بعث برسالته، أمس الخميس، إلى نظرائه في الدول المنشأ للعواصف الترابية أو التي تعاني من أزمة بيئية بسبب انتشار الغبار والأتربة على نطاق واسع في المنطقة.
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وجاءت رسالة عبد اللهيان، إثر تفاقم ظاهرة العواصف الترابية والغبارية في المنطقة وبتوجيه من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لمتابعة الموضوع بشكل فوري.
ونصت الرسالة على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفضلا عن التعاون التقني الثنائي لاحتواء ظاهرة العواصف الترابية، تدعو إلى عقد ميثاق اقليمي بمشاركة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة التابعة لها وخاصة برنامج البيئة للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية".
ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى "إنشاء صندوق تحت هذا الميثاق يتم ايداع المساعدات الدولية والإقليمية فيه، ويتم تخصيص الاعتمادات والنفقات اللازمة لاتخاذ البرامج والمزيد من التنسيق لمكافحة ظاهرة العواصف الترابية على وجه السرعة".
وأشار عبد اللهيان إلى أن "هذه الظاهرة البيئية لا تعرف الحدود وهي تؤثر على صحة شعوب المنطقة كلها، لذلك من الضروري أن تشارك جميع دول المنطقة في مكافحة أزمة العواصف الترابية بشكل جاد ومؤثر بعيدا عن القضايا السياسية".
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