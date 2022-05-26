https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-تعلن-السبب-الرئيسي-لتعليق-محادثات-فيينا-حول-برنامجها-النووي-1062736361.html

إيران تعلن السبب الرئيسي لتعليق محادثات فيينا حول برنامجها النووي

إيران تعلن السبب الرئيسي لتعليق محادثات فيينا حول برنامجها النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن الأمريكيين يعرفون جيدا ما يجب عليهم فعله، إذا ‏أرادوا الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.‏ 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T15:32+0000

2022-05-26T15:32+0000

2022-05-26T15:32+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وأضاف في مقابلة، اليوم الخميس، على هامش حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي، في زيورخ في سويسرا، أن "السبب الرئيسي للتعليق الحالي في محادثات فيينا لإحياء الصفقة، هو تأمين المنفعة الاقتصادية الكاملة لإيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وتابع: "لم نتلق أي ضمانات اقتصادية حتى الآن، ولم نر إدارة بايدن تتصرف بشكل مختلف عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب فيما يتعلق برفع الضغط الأقصى".وأشار عبد اللهيان إلى أن "الصهاينة يقومون بالكثير من الافتراءات فيما يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية، لكن الأمريكيين يعرفون جيدا ما يجب عليهم فعله، إذا أرادوا العودة إلى الاتفاق الشامل المشترك، المعروفة بشكل غير رسمي باسم الاتفاق النووي الإيراني".ولفت إلى أنه "أعلنا مرارا أن القنبلة الذرية لا مكان لها في سياسة إيران الخارجية وعقائدها"، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أعلنت مرارا وتكرارا أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.وقال: "إننا الآن في نقطة أنه إذا اتخذ الجانب الأمريكي قرارا واقعيا، فإن الصفقة في متناول اليد، لكن الصهيوني لا يريد اتفاقا في فيينا".وربط وزير الخارجية الإيراني، تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي بقضية الخلاف على شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية بأنه "تبسيط" للموضوع.وتركز طهران خلال "محادثات فيينا" على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.من ناحية أخرى، تطرق الحوار مع وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، اليوم الخميس، إلى محادثات التقارب بين إيران والسعودية. وقال إن "إيران أبقت الأبواب دائما غير مغلقة، حتى تتمكن الرياض من استئناف العلاقات الطبيعية مع طهران متى شاءت".وقال إن "إيران والسعودية أحرزتا مؤخرا تقدما جيدا، واتفقتا على عقد اجتماع على مستوى مسؤولي وزارة الخارجية أو وزير الخارجية في دولة ثالثة".وبشأن الحرب في اليمن، قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إنه "يجب أن يكون لجميع الأطراف اليمنية نصيبها في مستقبل البلاد"، متابعا أن "وقف إطلاق النار ورفع الحصار يجب أن يستمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-عن-اجتماع-قريب-مع-نظيره-السعودي-في-دولة-ثالثة-1062718036.html

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السعودية, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني