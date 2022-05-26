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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-تكشف-عن-تقديم-عرض-على-روسيا-وأوكرانيا-لاستضافة-المفاوضات-بينهما-من-أجل-وقف-الحرب-1062719108.html
إيران تكشف عن تقديم عرض على روسيا وأوكرانيا لاستضافة المفاوضات بينهما من أجل وقف الحرب
إيران تكشف عن تقديم عرض على روسيا وأوكرانيا لاستضافة المفاوضات بينهما من أجل وقف الحرب
كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، عن أن "طهران عرضت على روسيا وأوكرانيا استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T09:46+0000
2022-05-26T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار إيران
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القاهرة - سبوتنيك. قال عبد اللهيان، في مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي "نحن ندعم الحوار والدبلوماسية وقد تواصلت مع السيد لافروف ووزير الخارجية الأوكراني واقترحت أن نستضيف أوكرانيا وروسيا من أجل وقف الحرب". وتابع عبد اللهيان، "في الواقع حلف الناتو والولايات المتحدة شاركوا في عمليات مستفزة في المنطقة لتبرير وجوده وتبرير توسعه واستفزاز الكرملين".وأشار الوزير الإيراني، إلى أن "روسيا تلوم أوكرانيا وتقول إن أوكرانيا لا تريد وقف الحرب ولا تريد التفاوض وأوكرانيا تتهم روسيا بالأمر نفسه، ولكن علينا أن نحاول وقف الحرب في أقرب وقت ممكن وأن يتم حل وتسوية المشاكل من خلال الحوار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/الطيران-الروسي-يقصف-49-مركزا-عسكريا-والدفاع-الجوي-يسقط-مي-24-أوكرانية-1062717008.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران

إيران تكشف عن تقديم عرض على روسيا وأوكرانيا لاستضافة المفاوضات بينهما من أجل وقف الحرب

09:46 GMT 26.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . POOL
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كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، عن أن "طهران عرضت على روسيا وأوكرانيا استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
القاهرة - سبوتنيك. قال عبد اللهيان، في مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي "نحن ندعم الحوار والدبلوماسية وقد تواصلت مع السيد لافروف ووزير الخارجية الأوكراني واقترحت أن نستضيف أوكرانيا وروسيا من أجل وقف الحرب".
طواقم المطار الحربي الروسي في إطار إستعدادات المقاتلات الحربية للمشاركة في العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
الطيران الروسي يقصف 49 مركزا عسكريا والدفاع الجوي يسقط "مي-24" أوكرانية
08:35 GMT
وتابع عبد اللهيان، "في الواقع حلف الناتو والولايات المتحدة شاركوا في عمليات مستفزة في المنطقة لتبرير وجوده وتبرير توسعه واستفزاز الكرملين".
وأشار الوزير الإيراني، إلى أن "روسيا تلوم أوكرانيا وتقول إن أوكرانيا لا تريد وقف الحرب ولا تريد التفاوض وأوكرانيا تتهم روسيا بالأمر نفسه، ولكن علينا أن نحاول وقف الحرب في أقرب وقت ممكن وأن يتم حل وتسوية المشاكل من خلال الحوار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
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