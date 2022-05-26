https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-تكشف-عن-تقديم-عرض-على-روسيا-وأوكرانيا-لاستضافة-المفاوضات-بينهما-من-أجل-وقف-الحرب-1062719108.html

إيران تكشف عن تقديم عرض على روسيا وأوكرانيا لاستضافة المفاوضات بينهما من أجل وقف الحرب

إيران تكشف عن تقديم عرض على روسيا وأوكرانيا لاستضافة المفاوضات بينهما من أجل وقف الحرب

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، عن أن "طهران عرضت على روسيا وأوكرانيا استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T09:46+0000

2022-05-26T09:46+0000

2022-05-26T09:46+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار إيران

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القاهرة - سبوتنيك. قال عبد اللهيان، في مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي "نحن ندعم الحوار والدبلوماسية وقد تواصلت مع السيد لافروف ووزير الخارجية الأوكراني واقترحت أن نستضيف أوكرانيا وروسيا من أجل وقف الحرب". وتابع عبد اللهيان، "في الواقع حلف الناتو والولايات المتحدة شاركوا في عمليات مستفزة في المنطقة لتبرير وجوده وتبرير توسعه واستفزاز الكرملين".وأشار الوزير الإيراني، إلى أن "روسيا تلوم أوكرانيا وتقول إن أوكرانيا لا تريد وقف الحرب ولا تريد التفاوض وأوكرانيا تتهم روسيا بالأمر نفسه، ولكن علينا أن نحاول وقف الحرب في أقرب وقت ممكن وأن يتم حل وتسوية المشاكل من خلال الحوار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".

https://arabic.sputniknews.com/20220526/الطيران-الروسي-يقصف-49-مركزا-عسكريا-والدفاع-الجوي-يسقط-مي-24-أوكرانية-1062717008.html

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