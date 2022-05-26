اختبارات للطائرة "إم إس-21" بمحرك "بي دي-14"
08:48 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 26.05.2022)
من المقرر الانتهاء من اعتماد طائرة ركاب MS-21 الروسية بمحرك PD-14 الروسي بحلول نهاية عام 2022، وستبدأ عمليات تسليمها في عام 2024.
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
1/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
2/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
3/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
4/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
5/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
6/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
7/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
8/8
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
أفادت شركة المحركات المتحدة أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، تمت أول رحلة تجريبية لطائرة MS-21 المزودة بنظام الدفع PD-14. وحالياً، تخضع الطائرة المزودة بهذا المحرك لاختبارات الاعتماد. ومن المقرر الانتهاء من الاعتماد في نهاية العام الجاري. كما أنه من المخطط بدء عمليات التسليم الأولى للتشغيل التجاري عام 2024.