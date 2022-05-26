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https://arabic.sputniknews.com/20220526/اختبارات-للطائرة-إم-إس-21-بمحرك-بي-دي-14-1062714409.html
اختبارات للطائرة "إم إس-21" بمحرك "بي دي-14"
اختبارات للطائرة "إم إس-21" بمحرك "بي دي-14"
من المقرر الانتهاء من اعتماد طائرة ركاب MS-21 الروسية بمحرك PD-14 الروسي بحلول نهاية عام 2022، وستبدأ عمليات تسليمها في عام 2024. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:48+0000
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أفادت شركة المحركات المتحدة أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، تمت أول رحلة تجريبية لطائرة MS-21 المزودة بنظام الدفع PD-14. وحالياً، تخضع الطائرة المزودة بهذا المحرك لاختبارات الاعتماد. ومن المقرر الانتهاء من الاعتماد في نهاية العام الجاري. كما أنه من المخطط بدء عمليات التسليم الأولى للتشغيل التجاري عام 2024.
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фото, صور, وسائط متعددة

اختبارات للطائرة "إم إس-21" بمحرك "بي دي-14"

08:48 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 26.05.2022)
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من المقرر الانتهاء من اعتماد طائرة ركاب MS-21 الروسية بمحرك PD-14 الروسي بحلول نهاية عام 2022، وستبدأ عمليات تسليمها في عام 2024.
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
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طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الذهاب إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الذهاب إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الذهاب إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الذهاب إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصور

طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي

طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الذهاب إلى بنك الصور

طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي

© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الذهاب إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الذهاب إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
أفادت شركة المحركات المتحدة أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، تمت أول رحلة تجريبية لطائرة MS-21 المزودة بنظام الدفع PD-14. وحالياً، تخضع الطائرة المزودة بهذا المحرك لاختبارات الاعتماد. ومن المقرر الانتهاء من الاعتماد في نهاية العام الجاري. كما أنه من المخطط بدء عمليات التسليم الأولى للتشغيل التجاري عام 2024.
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