https://arabic.sputniknews.com/20220526/اختبارات-للطائرة-إم-إس-21-بمحرك-بي-دي-14-1062714409.html

اختبارات للطائرة "إم إس-21" بمحرك "بي دي-14"

اختبارات للطائرة "إم إس-21" بمحرك "بي دي-14"

من المقرر الانتهاء من اعتماد طائرة ركاب MS-21 الروسية بمحرك PD-14 الروسي بحلول نهاية عام 2022، وستبدأ عمليات تسليمها في عام 2024. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T08:48+0000

2022-05-26T08:48+0000

2022-05-26T08:50+0000

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أفادت شركة المحركات المتحدة أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، تمت أول رحلة تجريبية لطائرة MS-21 المزودة بنظام الدفع PD-14. وحالياً، تخضع الطائرة المزودة بهذا المحرك لاختبارات الاعتماد. ومن المقرر الانتهاء من الاعتماد في نهاية العام الجاري. كما أنه من المخطط بدء عمليات التسليم الأولى للتشغيل التجاري عام 2024.

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