عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/افتتاح-مراكز-إدارية-في-خيرسون-للحصول-على-الجنسية-الروسية-1062713992.html
افتتاح مراكز إدارية في خيرسون للحصول على الجنسية الروسية
افتتاح مراكز إدارية في خيرسون للحصول على الجنسية الروسية
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، أن سلطات المنطقة ستفتح مراكز إدارية للراغبين في الحصول على الجنسية الروسية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:23+0000
2022-05-26T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_771cbe82833e11adc7fc08e3b381ccc9.jpg
وقال في خطاب نشر على التلغرام: "كل من يريد الحصول على جواز روسي سيتمكن من القيام بذلك في المستقبل القريب. سيتم فتح مراكز إدارية في المركز الإقليمي أولا، ثم في مناطق أخرى".كما أعلن سالدوا عن استلام عدد كبير من طلبات الحصول على الجنسية الروسية.
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575593_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16580cae5d736b404a25be456a833fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

افتتاح مراكز إدارية في خيرسون للحصول على الجنسية الروسية

07:23 GMT 26.05.2022
© AP Photoكبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، أن سلطات المنطقة ستفتح مراكز إدارية للراغبين في الحصول على الجنسية الروسية.
وقال في خطاب نشر على التلغرام: "كل من يريد الحصول على جواز روسي سيتمكن من القيام بذلك في المستقبل القريب. سيتم فتح مراكز إدارية في المركز الإقليمي أولا، ثم في مناطق أخرى".
كما أعلن سالدوا عن استلام عدد كبير من طلبات الحصول على الجنسية الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала