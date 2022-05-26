https://arabic.sputniknews.com/20220526/افتتاح-مراكز-إدارية-في-خيرسون-للحصول-على-الجنسية-الروسية-1062713992.html
افتتاح مراكز إدارية في خيرسون للحصول على الجنسية الروسية
افتتاح مراكز إدارية في خيرسون للحصول على الجنسية الروسية
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، أن سلطات المنطقة ستفتح مراكز إدارية للراغبين في الحصول على الجنسية الروسية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:23+0000
2022-05-26T07:23+0000
2022-05-26T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال في خطاب نشر على التلغرام: "كل من يريد الحصول على جواز روسي سيتمكن من القيام بذلك في المستقبل القريب. سيتم فتح مراكز إدارية في المركز الإقليمي أولا، ثم في مناطق أخرى".كما أعلن سالدوا عن استلام عدد كبير من طلبات الحصول على الجنسية الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
افتتاح مراكز إدارية في خيرسون للحصول على الجنسية الروسية
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، أن سلطات المنطقة ستفتح مراكز إدارية للراغبين في الحصول على الجنسية الروسية.
وقال في خطاب نشر على التلغرام: "كل من يريد الحصول على جواز روسي سيتمكن من القيام بذلك في المستقبل القريب. سيتم فتح مراكز إدارية في المركز الإقليمي أولا، ثم في مناطق أخرى".
كما أعلن سالدوا عن استلام عدد كبير من طلبات الحصول على الجنسية الروسية.