https://arabic.sputniknews.com/20220526/الإمارات-وألمانيا-تبحثان-تعزيز-التعاون-التجاري-والاستثماري-بين-البلدين-1062713415.html
الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مباحثات ثنائية مع وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، خلال زيارته إلى ألمانيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:16+0000
2022-05-26T07:16+0000
2022-05-26T07:16+0000
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تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى تأكيد ابن زايد على "عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين"، مشيرا إلى أن هناك حرص متبادل على تعزيزها في جميع المجالات.وأوضحت الوكالة أن اللقاء جرى بمشاركة وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات والسفيرة الإماراتية لدى ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مذكرة-تفاهم-بين-أبو-ظبي-وسيئول-تدعم-دخول-الشركات-الكورية-إلى-الإمارات-1061480600.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مباحثات ثنائية مع وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، خلال زيارته إلى ألمانيا.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية
والعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد ابن زايد على "عمق العلاقات الاستراتيجية
بين البلدين"، مشيرا إلى أن هناك حرص متبادل على تعزيزها في جميع المجالات.
وأوضحت الوكالة أن اللقاء جرى بمشاركة وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات والسفيرة الإماراتية لدى ألمانيا.