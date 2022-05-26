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الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مباحثات ثنائية مع وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، خلال زيارته إلى ألمانيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:16+0000
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تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى تأكيد ابن زايد على "عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين"، مشيرا إلى أن هناك حرص متبادل على تعزيزها في جميع المجالات.وأوضحت الوكالة أن اللقاء جرى بمشاركة وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات والسفيرة الإماراتية لدى ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مذكرة-تفاهم-بين-أبو-ظبي-وسيئول-تدعم-دخول-الشركات-الكورية-إلى-الإمارات-1061480600.html
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العالم العربي, أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

07:16 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مباحثات ثنائية مع وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، خلال زيارته إلى ألمانيا.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد ابن زايد على "عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين"، مشيرا إلى أن هناك حرص متبادل على تعزيزها في جميع المجالات.
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وأوضحت الوكالة أن اللقاء جرى بمشاركة وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات والسفيرة الإماراتية لدى ألمانيا.
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