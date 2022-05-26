https://arabic.sputniknews.com/20220526/البرهان-يزور-الحدود-الشرقية-بعد-مقتل-3-سودانيين-برصاص-مليشيات-إثيوبية-1062717507.html
البرهان يزور الحدود الشرقية بعد مقتل 3 سودانيين برصاص مليشيات إثيوبية
البرهان يزور الحدود الشرقية بعد مقتل 3 سودانيين برصاص مليشيات إثيوبية
زار رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، الحدود الشرقية بعد مقتل ثلاث سودانيين برصاص مليشيات إثيوبية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T09:03+0000
2022-05-26T09:03+0000
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر قولها بأن "البرهان جاء على رأس وفد رفيع من الجيش لتفقد المواقع العسكرية في الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى بمناطق حمدايت والعلاو".وعقد البرهان اجتماعا موسعا، بمنطقة القلابات العسكرية في مقر اللواء السادس مشاة، استمع فيه لتنوير مُفصل حول الموقف العسكري وتأمين الشريط الحدودي وانتشاره الجيش.يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعد انتشاره منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في الحدود الشرقية بعد غياب 26 عاما، مستردا أكثر من مليوني فدان من أخصب المساحات الزراعية التي كان يزرعها إثيوبيون تحت حماية من جيش ومليشيات بلادهم.ولا تزال إعادة انتشار الجيش الإثيوبي تثير استياء الحكومة الإثيوبية وأقرت مؤخرا بتوتر علاقاتها مع السودان الذي يطالب بتكثيف العلامات على الحدود الشرقية وفقا لاتفاق ترسيم الحدود الموقع بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
البرهان يزور الحدود الشرقية بعد مقتل 3 سودانيين برصاص مليشيات إثيوبية
09:03 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
زار رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، الحدود الشرقية بعد مقتل ثلاث سودانيين برصاص مليشيات إثيوبية.
ونقل موقع "سودان تربيون
" عن مصادر قولها بأن "البرهان جاء على رأس وفد رفيع من الجيش لتفقد المواقع العسكرية في الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى بمناطق حمدايت والعلاو".
وعقد البرهان اجتماعا موسعا، بمنطقة القلابات العسكرية في مقر اللواء السادس مشاة، استمع فيه لتنوير مُفصل حول الموقف العسكري وتأمين الشريط الحدودي وانتشاره الجيش.
وبحسب مكتب المتحدث باسم الجيش السوداني، فقد تحدث البرهان إلى العناصر بالمنطقة العسكرية الشرقية عن أن "القوات المسلحة ستظل الحارس الأمين لحدود البلاد وأمنها واستقرارها، دون أن تحتاج لوصية أو تذكير بأهمية دورها".
يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعد انتشاره منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في الحدود الشرقية بعد غياب 26 عاما، مستردا أكثر من مليوني فدان من أخصب المساحات الزراعية التي كان يزرعها إثيوبيون تحت حماية من جيش ومليشيات بلادهم.
ولا تزال إعادة انتشار الجيش الإثيوبي تثير استياء الحكومة الإثيوبية وأقرت مؤخرا بتوتر علاقاتها مع السودان الذي يطالب بتكثيف العلامات على الحدود الشرقية وفقا لاتفاق ترسيم الحدود الموقع بين البلدين.