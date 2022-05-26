https://arabic.sputniknews.com/20220526/البنتاغون-الموافقة-على-بيع-مروحيات-شينوك-47-إف-لمصر-في-صفقة-مقابل-من-26-مليار-دولار--1062746422.html

البنتاغون: الموافقة على بيع مروحيات "شينوك 47-إف" لمصر في صفقة مقابل من 2.6 مليار دولار

البنتاغون: الموافقة على بيع مروحيات "شينوك 47-إف" لمصر في صفقة مقابل من 2.6 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، إن أمريكا وافقت على صفقة محتملة بقيمة 2.6 مليار دولار لطائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" لمصر. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T19:34+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان صحفي: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل للحكومة المصرية لطائرات هليكوبتر من طراز "سي إتش-47 إف-شينوك"، ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار".وتابع: "طلبت الحكومة المصرية شراء 23 طائرة هليكوبتر من طراز "سي إتش-47 إف" من طراز شينوك".وكان جنرال أمريكي بارز أخبر الكونغرس، في شهر مارس/ آذار الماضي أن الولايات المتحدة ستبيع لمصر طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف 15"، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن صفقة أسلحة كبرى أخرى.وقال قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "في حالة مصر، أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة، من حيث أننا سنزودهم بطائرات إف- 15، وهي عملية طويلة وصعبة".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البنتاغون، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.وأوضح البنتاغون أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون هي المقاول الرئيسي للطائرات، فيما قال إن شركة "إل3 هاريس تكنولوجيز"، ستكون المقاول الرئيسي للرادارات التي قد تصل تكلفتها إلى 355 مليون دولار.

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