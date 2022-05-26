https://arabic.sputniknews.com/20220526/البنك-المركزي-التركي-يبقي-سعر-الفائدة-عند-14-رغم-التضخم-وتراجع-الليرة-أمام-الدولار-1062724976.html
البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14% رغم التضخم وتراجع الليرة أمام الدولار
البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14% رغم التضخم وتراجع الليرة أمام الدولار
أعلن البنك المركزي التركي، الإبقاء على سعر الفائدة عند 14% للشهر الخامس، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الليرة التركية أمام الدولار. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:50+0000
2022-05-26T11:50+0000
2022-05-26T11:50+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
الليرة التركية
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال بيان البنك المركزي، اليوم الخميس، إن "(المركزي) التركي قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 14% للشهر الخامس على التوالي".ولفت البيان أن البنك المركزي يتوقع بدء عملية تراجع التضخم مع إعادة إرساء السلام العالمي واختفاء التأثيرات الأساسية للتضخم، متابعا "لذلك قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 14%".واختتم البنك أنه سيواصل استخدام جميع الوسائل لخفض معدلات التضخم إلى 5% في إطار هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، وفق البيان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, الليرة التركية
البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14% رغم التضخم وتراجع الليرة أمام الدولار
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أعلن البنك المركزي التركي، الإبقاء على سعر الفائدة عند 14% للشهر الخامس، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الليرة التركية أمام الدولار.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال بيان البنك المركزي، اليوم الخميس، إن "(المركزي) التركي قرر الإبقاء على سعر الفائدة
عند 14% للشهر الخامس على التوالي".
وأوضح بيان البنك أن قرار الإبقاء على الفائدة، جاء بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الليرة التركية أمام الدولار.
ولفت البيان أن البنك المركزي يتوقع بدء عملية تراجع التضخم
مع إعادة إرساء السلام العالمي واختفاء التأثيرات الأساسية للتضخم، متابعا "لذلك قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 14%".
واختتم البنك أنه سيواصل استخدام جميع الوسائل لخفض معدلات التضخم إلى 5% في إطار هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، وفق البيان.