https://arabic.sputniknews.com/20220526/البنك-المركزي-الروسي-يخفض-معدلات-الفائدة-إلى-11-بدلا-من-14-1062744467.html
البنك المركزي الروسي يخفض معدلات الفائدة إلى 11% بدلا من 14%
البنك المركزي الروسي يخفض معدلات الفائدة إلى 11% بدلا من 14%
قرر المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 3% ليصبح 11% سنويا، في قرار جاء مخالفاً لتوقعات الأسواق. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T18:26+0000
2022-05-26T18:26+0000
2022-05-26T18:26+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103696/73/1036967324_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_202c871b85dd844307b8622bab779f79.jpg
وجاء في بيان صدر عن المركزي عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته: "قرر مجلس إدارة المصرف المركزي الروسي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بدءا من 27 أيار/مايو 2022 بـمقدار 300 نقطة، ليصبح 11% سنويا؛ فيما تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدل نمو الأسعار".ورجح المركزي، إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا هذا العام حيث سيعقد الاجتماع التالي المقرر بشأن السعر في 10 حزيران/يونيو المقبل، مشيراً إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا.وجاء قرار المركزي الروسي اليوم، مخالفا لتوقعات خبراء اقتصاديين الذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%.وبلغ معدل الانخفاض التراكمي منذ شباط/ فبراير الماضي 900 نقطة أساس.ويشار إلى أنه في نهاية شهر شباط/ فبراير، رفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بشكل عاجل بمقدار 10.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، في مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية قبل أن يتراجع بالتدريج، ومع نهاية نيسان/ أبريل، تم تخفيض المعدل إلى 14 في المئة سنويًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/بوتين-السرقة-من-الآخرين-لم-تفض-أبدا-للخير-1062725095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103696/73/1036967324_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_63379703c06678ec0b7258f2ba956d4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
البنك المركزي الروسي يخفض معدلات الفائدة إلى 11% بدلا من 14%
تابعنا عبر
قرر المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 3% ليصبح 11% سنويا، في قرار جاء مخالفاً لتوقعات الأسواق.
وجاء في بيان صدر عن المركزي عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته: "قرر مجلس إدارة المصرف المركزي الروسي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بدءا من 27 أيار/مايو 2022 بـمقدار 300 نقطة، ليصبح 11% سنويا؛ فيما تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدل نمو الأسعار".
ورجح المركزي، إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا هذا العام حيث سيعقد الاجتماع التالي المقرر بشأن السعر في 10 حزيران/يونيو المقبل، مشيراً إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا.
وجاء قرار المركزي الروسي اليوم، مخالفا لتوقعات خبراء اقتصاديين الذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%.
وبلغ معدل الانخفاض التراكمي منذ شباط/ فبراير الماضي 900 نقطة أساس.
ويشار إلى أنه في نهاية شهر شباط/ فبراير، رفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بشكل عاجل بمقدار 10.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، في مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية
قبل أن يتراجع بالتدريج، ومع نهاية نيسان/ أبريل، تم تخفيض المعدل إلى 14 في المئة سنويًا.