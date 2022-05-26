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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/البيت-الأبيض-لا-نناقش-رفع-العقوبات-عن-روسيا-مقابل-وقف-عرقلة-توريد-الحبوب-الأوكرانية-للعالم-1062748302.html
البيت الأبيض: لا نناقش رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية للعالم
البيت الأبيض: لا نناقش رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية للعالم
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، أن الولايات المتحدة لا تناقش إمكانية رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T21:34+0000
2022-05-26T21:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المسؤولة رداً على سؤال بهذا الصدد: "لا، ليس هناك شيء كذلك".ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض روسيا إلى السماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، لافتة إلى أنها لن تقدم أي تخفيف للعقوبات في المقابل.وقالت المتحدثة للبيت الأبيض: "يجب على روسيا أن تسمح على الفور بالصادرات الزراعية الأوكرانية".يشار إلى أن العقوبات على روسيا، التي اعتمدتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهرت تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن 74 دولة نامية باتت عرضة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة والتزامات الدين.وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، في الثالث من الشهر الجاري، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشكلة الأمن الغذائي.وبحسب بيان الكرملين بهذا الصدد، أعرب الجانب الفرنسي عن قلقه إزاء المشكلة الناشئة الخاصة بضمان الأمن الغذائي العالمي. وفي السياق، شدد الرئيس بوتين على أن الوضع في هذه المسألة معقد في المقام الأول، بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية؛ وأشار إلى أهمية العمل دون عوائق للبنية التحتية العالمية للنقل والإمداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/بوتين-روسيا-تظل-المصدر-الأول-للقمح-في-العالم-1062723339.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: لا نناقش رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية للعالم

21:34 GMT 26.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، أن الولايات المتحدة لا تناقش إمكانية رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمي.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المسؤولة رداً على سؤال بهذا الصدد: "لا، ليس هناك شيء كذلك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
بوتين: روسيا تظل المصدر الأول للقمح في العالم
11:19 GMT
ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض روسيا إلى السماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، لافتة إلى أنها لن تقدم أي تخفيف للعقوبات في المقابل.
وقالت المتحدثة للبيت الأبيض: "يجب على روسيا أن تسمح على الفور بالصادرات الزراعية الأوكرانية".
يشار إلى أن العقوبات على روسيا، التي اعتمدتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهرت تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن 74 دولة نامية باتت عرضة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة والتزامات الدين.
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، في الثالث من الشهر الجاري، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشكلة الأمن الغذائي.
وبحسب بيان الكرملين بهذا الصدد، أعرب الجانب الفرنسي عن قلقه إزاء المشكلة الناشئة الخاصة بضمان الأمن الغذائي العالمي. وفي السياق، شدد الرئيس بوتين على أن الوضع في هذه المسألة معقد في المقام الأول، بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية؛ وأشار إلى أهمية العمل دون عوائق للبنية التحتية العالمية للنقل والإمداد.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:16 GMT
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