https://arabic.sputniknews.com/20220526/البيت-الأبيض-لا-نناقش-رفع-العقوبات-عن-روسيا-مقابل-وقف-عرقلة-توريد-الحبوب-الأوكرانية-للعالم-1062748302.html

البيت الأبيض: لا نناقش رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية للعالم

البيت الأبيض: لا نناقش رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية للعالم

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، أن الولايات المتحدة لا تناقش إمكانية رفع العقوبات عن روسيا مقابل وقف عرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T21:34+0000

2022-05-26T21:34+0000

2022-05-26T21:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المسؤولة رداً على سؤال بهذا الصدد: "لا، ليس هناك شيء كذلك".ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض روسيا إلى السماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، لافتة إلى أنها لن تقدم أي تخفيف للعقوبات في المقابل.وقالت المتحدثة للبيت الأبيض: "يجب على روسيا أن تسمح على الفور بالصادرات الزراعية الأوكرانية".يشار إلى أن العقوبات على روسيا، التي اعتمدتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهرت تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن 74 دولة نامية باتت عرضة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة والتزامات الدين.وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، في الثالث من الشهر الجاري، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشكلة الأمن الغذائي.وبحسب بيان الكرملين بهذا الصدد، أعرب الجانب الفرنسي عن قلقه إزاء المشكلة الناشئة الخاصة بضمان الأمن الغذائي العالمي. وفي السياق، شدد الرئيس بوتين على أن الوضع في هذه المسألة معقد في المقام الأول، بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية؛ وأشار إلى أهمية العمل دون عوائق للبنية التحتية العالمية للنقل والإمداد.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/بوتين-روسيا-تظل-المصدر-الأول-للقمح-في-العالم-1062723339.html

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