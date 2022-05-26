https://arabic.sputniknews.com/20220526/الجوية-القطرية-شركات-طيران-خليجية-تعتزم-التعاون-في-تنظيم-رحلات-يومية-لحضور-المونديال-1062730423.html
الجوية القطرية: شركات طيران خليجية تعتزم التعاون في تنظيم رحلات يومية لحضور المونديال
الجوية القطرية: شركات طيران خليجية تعتزم التعاون في تنظيم رحلات يومية لحضور المونديال
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن شركات الطيران الخليجية تعتزم التعاون في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:30+0000
2022-05-26T13:30+0000
2022-05-26T13:30+0000
قطر
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وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن شركات طيران خليجية أخرى "ستسيّر أكثر من 180 رحلة مكوكية يومية إلى قطر خلال كأس العالم لكرة القدم".وأشارت إلى أن هذه الخطوة سوف "تسمح للجماهير بالسفر من مدن قريبة قبل المباراة والعودة في نهاية اليوم".وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بأن "شركة فلاي دبي الإماراتية والطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية ستسيّر رحلات مكوكية، وإن شركتي الاتحاد للطيران والعربية للطيران في الإمارات قد تنضمان أيضا".وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "فلاي دبي ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة يومية من دبي لنقل نحو 2500 مشجع، بينما ستسيّر شركة الطيران العماني ما يصل إلى 48 رحلة يومية من مسقط لنقل حوالي 3400 مشجع".وتابع بأن "الخطوط الجوية الكويتية ستسيّر ما يصل إلى 20 رحلة في اليوم لنقل نحو 1700 مشجع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
الجوية القطرية: شركات طيران خليجية تعتزم التعاون في تنظيم رحلات يومية لحضور المونديال
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن شركات الطيران الخليجية تعتزم التعاون في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.
وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن شركات طيران خليجية أخرى "ستسيّر أكثر من 180 رحلة مكوكية يومية إلى قطر خلال كأس العالم لكرة القدم".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة سوف "تسمح للجماهير بالسفر من مدن قريبة قبل المباراة والعودة في نهاية اليوم".
وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بأن "شركة فلاي دبي الإماراتية والطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية ستسيّر رحلات مكوكية، وإن شركتي الاتحاد للطيران والعربية للطيران في الإمارات قد تنضمان أيضا".
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "فلاي دبي ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة يومية من دبي لنقل نحو 2500 مشجع، بينما ستسيّر شركة الطيران العماني ما يصل إلى 48 رحلة يومية من مسقط لنقل حوالي 3400 مشجع".
وتابع بأن "الخطوط الجوية الكويتية ستسيّر ما يصل إلى 20 رحلة في اليوم لنقل نحو 1700 مشجع".