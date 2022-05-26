https://arabic.sputniknews.com/20220526/الجيش-الإيراني-يعلن-مقتل-أحد-أفراده-داخل-مصنع-في-منطقة-بارشين-النووية-جنوب-شرق-طهران-1062714733.html

الجيش الإيراني يعلن مقتل أحد أفراده داخل مصنع في منطقة بارشين النووية جنوب شرق طهران

الجيش الإيراني يعلن مقتل أحد أفراده داخل مصنع في منطقة بارشين النووية جنوب شرق طهران

أعلنت إيران مقتل شخص جراء حادث صناعي، في منطقة بارشين قرب طهران، التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T07:41+0000

2022-05-26T07:41+0000

2022-05-26T07:41+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646754_0:145:1400:933_1920x0_80_0_0_712c62b5bed6525e6bcef9bc4bf1b2e7.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن هناك "حادث صناعي وقع في أحد المصانع في منطقة بارشين، ما أدى إلى وفاة شخص، بينما نقل آخر إلى المستشفى لإصابته"، مشيرة إلى "أن الحادث وقع عصر الأربعاء في المنطقة الواقعة جنوب شرق طهران"، من دون تفاصيل إضافية.بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن "استشهاد أحد منتسبيها إثر حادث وقع يوم أمس داخل إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في منشأة بارشين"، مؤكدة أن "التحقيقات جارية لمعرفة السبب".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحرس الثوري الإيراني اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد حسن صياد خدائي، وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني.واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران