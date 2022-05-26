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https://arabic.sputniknews.com/20220526/الجيش-التركي-يعلن-ضبط-أسلحة-وذخائر-لحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1062749401.html
الجيش التركي يعلن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الجيش التركي يعلن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ضبط وتدمير أسلحة وذخائر وملاجئ لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T21:54+0000
2022-05-26T21:54+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر أن الجيش التركي ضبط أسلحة ومواد متفجرة وذخائر وأجهزة اتصالات كانت تستخدم من قبل "الإرهابيين" في شمال العراق.وذكر البيان أنه تم تدمير المواد والأسلحة المضبوطة خلال عملية "المخلب ـ القفل"، مؤكدا استمرار العمليات لتدمير أوكار "الإرهابيين".وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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أخبار تركيا اليوم

الجيش التركي يعلن ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

21:54 GMT 26.05.2022
© REUTERS / Murad Sezer انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ضبط وتدمير أسلحة وذخائر وملاجئ لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر أن الجيش التركي ضبط أسلحة ومواد متفجرة وذخائر وأجهزة اتصالات كانت تستخدم من قبل "الإرهابيين" في شمال العراق.
وذكر البيان أنه تم تدمير المواد والأسلحة المضبوطة خلال عملية "المخلب ـ القفل"، مؤكدا استمرار العمليات لتدمير أوكار "الإرهابيين".
وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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