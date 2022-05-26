عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/الجيش-الروسي-يستولي-على-طائرات-مسيرة-أمريكية-بعملية-عسكرية-خاصة-صور--1062735251.html
الجيش الروسي يستولي على طائرات مسيرة أمريكية بعملية عسكرية خاصة... صور
الجيش الروسي يستولي على طائرات مسيرة أمريكية بعملية عسكرية خاصة... صور
ضبطت القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة مجموعة من الطائرات الانتحارية "سويتش بلايد" الأمريكية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:09+0000
2022-05-26T15:09+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101401/06/1014010694_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_8ee769baef2e5b0017a5acaff4103921.jpg
انتهى الأمر بطائرات انتحارية (كاميكازي) أمريكية من دون طيار، سلمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، تحت تصرف القوات الروسية.ونُشرت لقطات لمجموعة من الطائرات المسيرة أمريكية الصنع استولت عليها القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح.يشار، وفقا للوكالة الفيدرالية للأنباء، إلى أن الجيش الروسي سيكون قادرًا الآن على استخدام هذه الطائرات لتدمير المعدات العسكرية الثقيلة والمدفعية للقوات المسلحة لأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101401/06/1014010694_157:0:1400:932_1920x0_80_0_0_54a9d342c655dce54b0d567450874d5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, العالم

الجيش الروسي يستولي على طائرات مسيرة أمريكية بعملية عسكرية خاصة... صور

15:09 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
تابعنا عبرTelegram
ضبطت القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة مجموعة من الطائرات الانتحارية "سويتش بلايد" الأمريكية.
انتهى الأمر بطائرات انتحارية (كاميكازي) أمريكية من دون طيار، سلمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، تحت تصرف القوات الروسية.
ونُشرت لقطات لمجموعة من الطائرات المسيرة أمريكية الصنع استولت عليها القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح.
يشار، وفقا للوكالة الفيدرالية للأنباء، إلى أن الجيش الروسي سيكون قادرًا الآن على استخدام هذه الطائرات لتدمير المعدات العسكرية الثقيلة والمدفعية للقوات المسلحة لأوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала