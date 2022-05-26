https://arabic.sputniknews.com/20220526/الجيش-الروسي-يستولي-على-طائرات-مسيرة-أمريكية-بعملية-عسكرية-خاصة-صور--1062735251.html
الجيش الروسي يستولي على طائرات مسيرة أمريكية بعملية عسكرية خاصة... صور
الجيش الروسي يستولي على طائرات مسيرة أمريكية بعملية عسكرية خاصة... صور
ضبطت القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة مجموعة من الطائرات الانتحارية "سويتش بلايد" الأمريكية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:09+0000
2022-05-26T15:09+0000
2022-05-26T15:09+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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انتهى الأمر بطائرات انتحارية (كاميكازي) أمريكية من دون طيار، سلمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، تحت تصرف القوات الروسية.ونُشرت لقطات لمجموعة من الطائرات المسيرة أمريكية الصنع استولت عليها القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح.يشار، وفقا للوكالة الفيدرالية للأنباء، إلى أن الجيش الروسي سيكون قادرًا الآن على استخدام هذه الطائرات لتدمير المعدات العسكرية الثقيلة والمدفعية للقوات المسلحة لأوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
الجيش الروسي يستولي على طائرات مسيرة أمريكية بعملية عسكرية خاصة... صور
تابعنا عبر
ضبطت القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة مجموعة من الطائرات الانتحارية "سويتش بلايد" الأمريكية.
انتهى الأمر بطائرات انتحارية (كاميكازي) أمريكية من دون طيار، سلمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، تحت تصرف القوات الروسية.
ونُشرت لقطات لمجموعة من الطائرات المسيرة أمريكية الصنع استولت عليها القوات المسلحة الروسية خلال عملية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح.
يشار، وفقا للوكالة الفيدرالية للأنباء، إلى أن الجيش الروسي سيكون قادرًا
الآن على استخدام هذه الطائرات لتدمير المعدات العسكرية الثقيلة والمدفعية للقوات المسلحة لأوكرانيا.