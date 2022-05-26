https://arabic.sputniknews.com/20220526/الجیش-الإيراني-يكشف-عن-صواريخ-قادرة-علی-الكشف-عن-300-هدف-في-الوقت-نفسه-1062712546.html
الجیش الإيراني يكشف عن صواريخ قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه
الجیش الإيراني يكشف عن صواريخ قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه
أعلن الجیش الإيراني دخول منظومة "باور 373" إلی الخدمة في الدفاع الجوي الإيراني، مؤكدا أنها قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T06:52+0000
2022-05-26T06:52+0000
2022-05-26T06:52+0000
أخبار إيران
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وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجیش الإيراني العمید علي رضا صباحي فرد، إن "منظومة "باور 373 " هو نتاج الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة خلال فترة العقوبات الجائرة المفروضة علی البلاد"، مضيفا أنه يمكن لهذه المنظومة "تحديد 300 هدف، وتتبّع 60 هدفًا والاشتباك مع 6 أهداف في ذات الوقت"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وتابع صباحي فرد: "سلاح دفاع جوي-أرضي وقادر على استهداف الطائرات الشبح والمقاتلة والطائرات الاستراتيجية وقاذفات القنابل والطائرات دون طيار وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادار والصواريخ الباليستية وطائرات الحرب الإلكترونية الخاصة وطائرات الاستطلاع والمروحيات وما شابه".وكان الجيش الإيراني أعلن، العام الماضي، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.وقال مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد مهدي فرحي، إن "مسيرة إنتاج المعدات الدفاعية في البلاد هي مسيرة متنامية وقد تم تعريف خارطة الطريق لتطوير جميع الأسلحة والمعدات المنتجة وطنيا".وأشار إلى أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "المجنّح"، قائلا: "إنه إنجاز تكتيكي منقطع النظير حيث يتم نصبه على عربة ولا حاجة له إلى محطة إطلاق". وأضاف أن "العدو يمتلك قدرات ويجب علينا تطوير الإمكانيات الدفاعية والهجومية باستمرار لتكون قادرة على المواجهة لذا ينبغي تصميم الصاروخ بحيث يكون قادرا على تخطي الحواجز".
https://arabic.sputniknews.com/20210823/الجيش-الإيراني-يعلن-عن-نسخة-جديدة-من-منظومة-دفاع-صاروخي--تضاهي-إس-400-1049913527.html
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أخبار إيران
الجیش الإيراني يكشف عن صواريخ قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه
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أعلن الجیش الإيراني دخول منظومة "باور 373" إلی الخدمة في الدفاع الجوي الإيراني، مؤكدا أنها قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه.
وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجیش الإيراني العمید علي رضا صباحي فرد، إن "منظومة "باور 373 " هو نتاج الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة خلال فترة العقوبات الجائرة المفروضة علی البلاد"، مضيفا أنه يمكن لهذه المنظومة "تحديد 300 هدف، وتتبّع 60 هدفًا والاشتباك مع 6 أهداف في ذات الوقت"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا
.
وتابع صباحي فرد: "سلاح دفاع جوي-أرضي وقادر على استهداف الطائرات الشبح والمقاتلة والطائرات الاستراتيجية وقاذفات القنابل والطائرات دون طيار وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادار والصواريخ الباليستية وطائرات الحرب الإلكترونية الخاصة وطائرات الاستطلاع والمروحيات وما شابه".
وأكد قائد قوة الدفاع الجوي للجیش الإيراني أنه "مع وجود هذه المنظومة في القطاع العسکري للبلاد، ستكون الأجواء الإيرانية أكثر أمنا من ذي قبل".
وكان الجيش الإيراني أعلن، العام الماضي، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية
"باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.
وقال مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد مهدي فرحي، إن "مسيرة إنتاج المعدات الدفاعية في البلاد هي مسيرة متنامية وقد تم تعريف خارطة الطريق لتطوير جميع الأسلحة والمعدات المنتجة وطنيا".
وأشار إلى أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "المجنّح"، قائلا: "إنه إنجاز تكتيكي منقطع النظير حيث يتم نصبه على عربة ولا حاجة له إلى محطة إطلاق". وأضاف أن "العدو يمتلك قدرات ويجب علينا تطوير الإمكانيات الدفاعية والهجومية باستمرار لتكون قادرة على المواجهة لذا ينبغي تصميم الصاروخ بحيث يكون قادرا على تخطي الحواجز".