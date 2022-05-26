https://arabic.sputniknews.com/20220526/الحرية-والتغيير-السودانية-تحذر-الحكومة-من-عزلة-دولية-بسبب-تعاملها-مع-البعثة-الأممية-1062720147.html
الحرية والتغيير السودانية تحذر الحكومة من "عزلة دولية" بسبب تعاملها مع البعثة الأممية
الحرية والتغيير السودانية تحذر الحكومة من "عزلة دولية" بسبب تعاملها مع البعثة الأممية
انتقدت قوى الحرية والتغيير السودانية، طريقة تعامل الحكومة مع بعثة الأمم المتحدة، والتي كان آخرها رفضها تجديد إقامة السفيرة روزالندا مارسدن. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T10:11+0000
2022-05-26T10:11+0000
2022-05-26T10:11+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لبيان أصدره تحالف قوى الحرية والتغيير، ونشره موقع سودان تريبيون فقد حذر مما أسماه "عزلة دولية"، أكد أن البلاد ستدخلها جراء هذه الطريقة.وقال البيان: "رفض الحكومة الانتقالية تجديد إقامة السفيرة روزالندا مارسدن يأتي في سياق الحملة الإعلامية ضد بعثة يونتيامس"، لافتا إلى أن "سلطة الانقلاب تريد عبر عناصر النظام البائد فيها أن ترتد بالسودان لعصور الظلام السحيقة ومعاداة المجتمع الدولي ومنظماته لعودة البلاد للعزلة".وعدد بيان البعثة ميزات يراها في المستشارة الأممية المُبعدة (السفيرة روزالندا مارسدن)، مؤكدا أنها "قدمت مساهمات في قضايا دعم السلام والتحول الديمقراطي في البلاد".وأوضح البيان أن "السودان استخدم البعثة الأممية في دعم عمليات السلام وتطبيقها وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب وإسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني للسودان".يشار إلى أن المستشارة الأممية المستبعدة عملت في السودان مع فريق الأمم المتحدة منذ يوليو 2021، كما عملت في عهد الرئيس المعزول سفيرة للمملكة المتحدة في الخرطوم وممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/لماذا-نشبت-الخلافات-بين-البعثة-الأممية-والسلطة-العسكرية-في-السودان؟--1062669011.html
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أخبار السودان اليوم
الحرية والتغيير السودانية تحذر الحكومة من "عزلة دولية" بسبب تعاملها مع البعثة الأممية
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انتقدت قوى الحرية والتغيير السودانية، طريقة تعامل الحكومة مع بعثة الأمم المتحدة، والتي كان آخرها رفضها تجديد إقامة السفيرة روزالندا مارسدن.
ووفقا لبيان أصدره تحالف قوى الحرية والتغيير، ونشره موقع سودان تريبيون
فقد حذر مما أسماه "عزلة دولية"، أكد أن البلاد ستدخلها جراء هذه الطريقة.
وقال البيان: "رفض الحكومة الانتقالية تجديد إقامة السفيرة روزالندا مارسدن يأتي في سياق الحملة الإعلامية ضد بعثة يونتيامس"، لافتا إلى أن "سلطة الانقلاب تريد عبر عناصر النظام البائد فيها أن ترتد بالسودان لعصور
الظلام السحيقة ومعاداة المجتمع الدولي ومنظماته لعودة البلاد للعزلة".
وعدد بيان البعثة ميزات يراها في المستشارة الأممية المُبعدة (السفيرة روزالندا مارسدن)، مؤكدا أنها "قدمت مساهمات في قضايا دعم السلام والتحول الديمقراطي في البلاد".
وقال البيان إن "عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير تقود حملة ممهنجة لإرهاب بعثة يونتيامس، والعمل على تفويضها بحجة تدخلها في السيادة الوطنية".
وأوضح البيان أن "السودان استخدم البعثة الأممية في دعم عمليات السلام وتطبيقها وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب وإسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني للسودان".
وقال: "هذه المطلوبات تم تحديدها وفقاً لأجندة السودانيين، ونقلت البلاد من الفصل السابع المفروض عنوة بسبب فظائع النظام البائد الذي فرط حقاً في سيادة البلاد، إلى رحاب الاندماج في المجتمع الدولي من موقع مستقل يحترم فيه السودان وينظر إليه بعين التقدير".
يشار إلى أن المستشارة الأممية المستبعدة عملت في السودان مع فريق الأمم المتحدة منذ يوليو 2021، كما عملت في عهد الرئيس المعزول سفيرة للمملكة المتحدة في الخرطوم وممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي.