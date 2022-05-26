https://arabic.sputniknews.com/20220526/الحكومة-الباكستانية-تسمح-بنشر-الجيش-في-المنطقة-الحمراء-بإسلام-آباد-1062711017.html
الحكومة الباكستانية تسمح بنشر الجيش في "المنطقة الحمراء" بإسلام آباد
الحكومة الباكستانية تسمح بنشر الجيش في "المنطقة الحمراء" بإسلام آباد
صرحت وزيرة الداخلية الباكستانية، رانا ثناء الله، بأن حكومة بلادها سمحت بنشر الجيش في "المنطقة الحمراء" بإسلام آباد، حيث تتواجد المؤسسات الحكومية والقضائية... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T04:16+0000
2022-05-26T04:16+0000
2022-05-26T04:16+0000
باكستان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزيرة، في بيان نشرته على "تويتر" إن: "الحكومة الفيدرالية سمحت وفقا للمادة 245 من الدستور بنشر عدد كاف من القوات الباكستانية في المنطقة الحمراء..".يشار إلى أن عدد القوات التي سيتم نشرها، ستحدد من قبل الجيش وإدارة منطقة العاصمة.وفي السياق، أغلقت السلطات الباكستانية، امس الأربعاء، جميع الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة، إسلام آباد، بعد إعلان رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أنه سيشارك في مسيرة مع متظاهرين متجهين إلى وسط المدينة.وأثارت المسيرة المزيد من المخاوف حول وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي عمران خان وقوات الأمن، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية .وبقي عمران خان في منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، حتى الشهر الماضي، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان، ومنذ ذلك الحين، نظم أنصاره مسيرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مسيرات-بالآلاف-لأنصار-عمران-خان-تتجه-إلى-العاصمة-الباكستانية-1062699245.html
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باكستان
الحكومة الباكستانية تسمح بنشر الجيش في "المنطقة الحمراء" بإسلام آباد
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صرحت وزيرة الداخلية الباكستانية، رانا ثناء الله، بأن حكومة بلادها سمحت بنشر الجيش في "المنطقة الحمراء" بإسلام آباد، حيث تتواجد المؤسسات الحكومية والقضائية والتشريعية الرئيسية، لضمان أمن المكاتب الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزيرة، في بيان نشرته على "تويتر" إن: "الحكومة الفيدرالية سمحت وفقا للمادة 245 من الدستور بنشر عدد كاف من القوات الباكستانية في المنطقة الحمراء..".
يشار إلى أن عدد القوات التي سيتم نشرها، ستحدد من قبل الجيش وإدارة منطقة العاصمة.
وفي السياق، أغلقت السلطات الباكستانية، امس الأربعاء، جميع الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة، إسلام آباد، بعد إعلان رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أنه سيشارك في مسيرة مع متظاهرين متجهين إلى وسط المدينة.
وأثارت المسيرة المزيد من المخاوف حول وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي عمران خان
وقوات الأمن، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية .
وبقي عمران خان في منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، حتى الشهر الماضي، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان، ومنذ ذلك الحين، نظم أنصاره مسيرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد.