https://arabic.sputniknews.com/20220526/الحكومة-الباكستانية-توافق-على-نشر-قوات-وسط-المنطقة-الحمراء-في-إسلام-آباد-وسط-احتجاجات-حاشدة-1062718427.html

الحكومة الباكستانية توافق على نشر قوات وسط "المنطقة الحمراء" في إسلام آباد وسط احتجاجات حاشدة

الحكومة الباكستانية توافق على نشر قوات وسط "المنطقة الحمراء" في إسلام آباد وسط احتجاجات حاشدة

وافقت الحكومة الباكستانية على نشر قوات في "المنطقة الحمراء" في إسلام آباد وسط احتجاجات حاشدة 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T09:28+0000

2022-05-26T09:28+0000

2022-05-26T09:30+0000

أخبار باكستان

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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان لوزير الداخلية الباكستانية، رانا صنا الله، فقد منحت الحكومة، اليوم الخميس، الموافقة على نشر وحدات عسكرية في ما يسمى بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد، حيث توجد المباني الحكومية الرئيسية، تحسبا لمسيرة احتجاجية دعا إليها رئيس الوزراء المخلوع عمران خان.وكان خان قد حث أنصاره، يوم الأحد الماضي، على الانضمام إلى مسيرة سلمية من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد إلى إسلام آباد في 25 مايو/ أيار الجاري، حيث كان من المفترض أن تتحول التظاهرة إلى اعتصام سيستمر حتى حل مجلس النواب والإعلان عن انتخابات مبكرة.وجاء في بيان صنا الله: "عملاً بحالة القانون والنظام في إقليم العاصمة إسلام آباد، يسر الحكومة الاتحادية، في إطار ممارسة السلطات المخولة بموجب المادة 245 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية، أن تأذن بنشر قوام كافٍ من القوات الباكستانية الجيش في المنطقة الحمراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".وأشار البيان الصادر عن وزيرة الداخلية إلى أن القوات المسلحة الباكستانية ستحدد العدد الدقيق للقوات بالتعاون مع إدارة المدينة.وفي وقت سابق من اليوم، ورد أن الشرطة الباكستانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة لاهور الشمالية الشرقية، حيث تجمع أنصار الحزب للتظاهر في إسلام آباد بناءً على مناشدة خان.واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في مدينتي البنجاب وكراتشي وكذلك مركز الأعمال في إسلام آباد المعروف باسم "المنطقة الزرقاء".يشار إلى أنه وفي منتصف أبريل/ نيسان، تمت الإطاحة بخان في تصويت بحجب الثقة في البرلمان قاطعه نواب حزبه تحريك إنصاف.وبحسب خان، فإن تصويت المعارضة بحجب الثقة عنه تم تمويله من قبل دول أجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي كانت "منزعجة" من سياساته الخارجية. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية اتهامات خان.

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