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https://arabic.sputniknews.com/20220526/الدفاع-الروسية-الشركات-الأجنبية-تتجاهل-عروض-موسكو-لإخراج-السفن-من-ماريوبول-1062748843.html
الدفاع الروسية: الشركات الأجنبية تتجاهل عروض موسكو لإخراج السفن من ماريوبول
الدفاع الروسية: الشركات الأجنبية تتجاهل عروض موسكو لإخراج السفن من ماريوبول
كشف مسؤول دفاعي روسي كبير اليوم الخميس، عن رفض مالكي السفن الأجانب للعروض التي قدمتها روسيا لسحب سفنهم بأمان من ميناء ماريوبول. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T21:38+0000
2022-05-26T21:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إحاطة: "على الرغم من الشروط التي وضعها الجانب الروسي للخروج الآمن لست سفن شحن جافة أجنبية منعت من قبل أوكرانيا، لم تتخذ إدارة الشركات المالكة للسفن إجراءات لسحب هذه السفن من مياه ماريوبول".وأوضح المسؤول العسكري أن هذه السفن هي تساريفنا (بلغاريا) وأزبورغ (جمهورية الدومينيكان) وسمارتا (ليبيريا) وبلو ستار 1 (بنما) وآزوف كونكورد (تركيا) وليدي أوغوستا (جامايكا).وحث ميزينتسيف البعثات الدبلوماسية للدول المعنية والمنظمة البحرية الدولية على التأثير على مالكي السفن لسحب سفنهم من ماريوبول إلى موانئهم الأصلية.كما أكد المسؤول الدفاعي مجددا أن خطر الألغام في مياه ماريوبول، قضي عليه ويمكن للسفن المدنية استخدام الميناء بأمان، مضيفا أن الممر الإنساني من الميناء عبر بحر آزوف إلى البحر الأسود مفتوح على مدار الساعة اعتبارا من 25 مايو/ أيار.وقال الجنرال أيضا إنه سيتم فتح ممر إنساني بحري بطول 139 ميلا بحريا وعرض 3 أميال من الموانئ الأوكرانية الأخرى في البحر الأسود يوميا من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو (5:00 حتى 16:00 بتوقيت غرينتش) بدءا من 27 مايو.وأضاف ميزينتسيف أن الجانب الأوكراني مسؤول عن ضمان سلامة السفن التي تغادر الموانئ. قالت وزارة الدفاع الروسية في أوائل أبريل/ نيسان إن القوات الأوكرانية تمنع 77 سفينة أجنبية من 18 دولة من مغادرة موانئها.وذكرت الوزارة، يوم الثلاثاء، أن كاسحات الألغام الروسية أنهت تطهير ميناء ماريوبول من الألغام وحررت الطرق من السفن الغارقة وغيرها من المخاطر الملاحية، ويجري العمل حاليا على استعادة البنية التحتية للميناء.من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء، إن خمس سفن أجنبية تمكنت من المغادرة بعد إزالة الألغام.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الشركات الأجنبية تتجاهل عروض موسكو لإخراج السفن من ماريوبول

21:38 GMT 26.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف مسؤول دفاعي روسي كبير اليوم الخميس، عن رفض مالكي السفن الأجانب للعروض التي قدمتها روسيا لسحب سفنهم بأمان من ميناء ماريوبول.
موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إحاطة: "على الرغم من الشروط التي وضعها الجانب الروسي للخروج الآمن لست سفن شحن جافة أجنبية منعت من قبل أوكرانيا، لم تتخذ إدارة الشركات المالكة للسفن إجراءات لسحب هذه السفن من مياه ماريوبول".
وأوضح المسؤول العسكري أن هذه السفن هي تساريفنا (بلغاريا) وأزبورغ (جمهورية الدومينيكان) وسمارتا (ليبيريا) وبلو ستار 1 (بنما) وآزوف كونكورد (تركيا) وليدي أوغوستا (جامايكا).
وحث ميزينتسيف البعثات الدبلوماسية للدول المعنية والمنظمة البحرية الدولية على التأثير على مالكي السفن لسحب سفنهم من ماريوبول إلى موانئهم الأصلية.
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كما أكد المسؤول الدفاعي مجددا أن خطر الألغام في مياه ماريوبول، قضي عليه ويمكن للسفن المدنية استخدام الميناء بأمان، مضيفا أن الممر الإنساني من الميناء عبر بحر آزوف إلى البحر الأسود مفتوح على مدار الساعة اعتبارا من 25 مايو/ أيار.
وقال الجنرال أيضا إنه سيتم فتح ممر إنساني بحري بطول 139 ميلا بحريا وعرض 3 أميال من الموانئ الأوكرانية الأخرى في البحر الأسود يوميا من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو (5:00 حتى 16:00 بتوقيت غرينتش) بدءا من 27 مايو.
وأضاف ميزينتسيف أن الجانب الأوكراني مسؤول عن ضمان سلامة السفن التي تغادر الموانئ. قالت وزارة الدفاع الروسية في أوائل أبريل/ نيسان إن القوات الأوكرانية تمنع 77 سفينة أجنبية من 18 دولة من مغادرة موانئها.
وذكرت الوزارة، يوم الثلاثاء، أن كاسحات الألغام الروسية أنهت تطهير ميناء ماريوبول من الألغام وحررت الطرق من السفن الغارقة وغيرها من المخاطر الملاحية، ويجري العمل حاليا على استعادة البنية التحتية للميناء.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء، إن خمس سفن أجنبية تمكنت من المغادرة بعد إزالة الألغام.
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