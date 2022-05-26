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https://arabic.sputniknews.com/20220526/الرئيس-الجزائري-أي-زيادة-في-إنتاج-الغاز-سنوجهها-إلى-إيطاليا-ومنها-إلى-أوروبا-فيديو-1062733741.html
الرئيس الجزائري: أي زيادة في إنتاج الغاز سنوجهها إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا... فيديو
الرئيس الجزائري: أي زيادة في إنتاج الغاز سنوجهها إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا... فيديو
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن أي زيادات في إنتاج الغاز سيتم توجيهها إلى إيطاليا وذلك وفقا لطلبها والتي يمكن بدورها أن تكون موزعا لغازنا... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:39+0000
2022-05-26T14:39+0000
الجزائر
إيطاليا
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتبون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في إيطاليا، اليوم الخميس.وأضاف: "نسعى لإنشاء خط بحري من الجزائر لإيطاليا لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية".وتابع: "مستعدون لتعزيز التعاون في مجال الصناعات البحرية المدنية والعسكرية مع إيطاليا".وأكد وجود "تطابق تام وتقارب رؤى بين البلدين إزاء تونس"، مشيراً إلى أنه تم "الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به".وحول الوضع في ليبيا، قال الرئيس الجزائري، إن "الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التشريعية"، مضيفاً: "هناك دولتان ليست لهما أي مصالح خاصة في ليبيا سوى استقرارها، وهي الجزائر وإيطاليا".ومن جانبه، قال الرئيس الإيطالي، ماتاريلا: "أكدت مع نظيري الجزائري في محادثاتنا علاقة الصداقة والتعاون بين بلدينا".يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، توقيع اتفاق مع الجزائر لزيادة كمية الغاز المصدر إلى بلاده، في وقت تسعى فيه دول أوروبية إلى توفير بديل عن الغاز الروسي في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20200701/توقيع-اتفاقيات-تضمن-تزويد-إيطاليا-بالغاز-الجزائري-حتى-عام-2049-1045881997.html
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الجزائر, إيطاليا

الرئيس الجزائري: أي زيادة في إنتاج الغاز سنوجهها إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا... فيديو

14:39 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن أي زيادات في إنتاج الغاز سيتم توجيهها إلى إيطاليا وذلك وفقا لطلبها والتي يمكن بدورها أن تكون موزعا لغازنا عبر أوروبا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتبون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في إيطاليا، اليوم الخميس.
وأضاف: "نسعى لإنشاء خط بحري من الجزائر لإيطاليا لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية".
وتابع: "مستعدون لتعزيز التعاون في مجال الصناعات البحرية المدنية والعسكرية مع إيطاليا".
وأكد وجود "تطابق تام وتقارب رؤى بين البلدين إزاء تونس"، مشيراً إلى أنه تم "الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به".
وحول الوضع في ليبيا، قال الرئيس الجزائري، إن "الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التشريعية"، مضيفاً: "هناك دولتان ليست لهما أي مصالح خاصة في ليبيا سوى استقرارها، وهي الجزائر وإيطاليا".
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1 يوليو 2020, 13:07 GMT
ومن جانبه، قال الرئيس الإيطالي، ماتاريلا: "أكدت مع نظيري الجزائري في محادثاتنا علاقة الصداقة والتعاون بين بلدينا".
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، توقيع اتفاق مع الجزائر لزيادة كمية الغاز المصدر إلى بلاده، في وقت تسعى فيه دول أوروبية إلى توفير بديل عن الغاز الروسي في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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