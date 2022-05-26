https://arabic.sputniknews.com/20220526/الرئيس-الفلسطيني-يكلف-حسين-الشيخ-بمهام-أمين-سر-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-1062727064.html
الرئيس الفلسطيني يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الرئيس الفلسطيني يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا بتكليف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:29+0000
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2022-05-26T12:29+0000
العالم العربي
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رام الله - سبوتنيك. وسيشغل الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات، الذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.يتردد اسم الشيخ كثيراً عقب وفاة عريقات، فخلال العامين الماضيين برز اسم الرجل على أنه الأقرب للرئيس الفلسطيني، محمود عباس وصاحب الحظ الأكبر لخلافته، أي أن منصب الشيخ هو بمثابة نائب رئيس المنظمة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومن يحل محله في حال غيابه أو موته حتى إجراء الانتخابات.وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في نوفمبر 2020، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/محمود-عباس-يؤكد-لبلينكن-ضرورة-وقف-الممارسات-الإسرائيلية-أحادية-الجانب-1057550346.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
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أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا بتكليف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتبارا من تاريخ اليوم.
رام الله - سبوتنيك. وسيشغل الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات، الذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
يتردد اسم الشيخ كثيراً عقب وفاة عريقات، فخلال العامين الماضيين برز اسم الرجل على أنه الأقرب للرئيس الفلسطيني، محمود عباس وصاحب الحظ الأكبر لخلافته، أي أن منصب الشيخ هو بمثابة نائب رئيس المنظمة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومن يحل محله في حال غيابه أو موته حتى إجراء الانتخابات.
وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في نوفمبر 2020، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".