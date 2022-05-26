عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/الرئيس-الفلسطيني-يكلف-حسين-الشيخ-بمهام-أمين-سر-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-1062727064.html
الرئيس الفلسطيني يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الرئيس الفلسطيني يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا بتكليف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:29+0000
2022-05-26T12:29+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/02/1014830207_0:0:4615:2597_1920x0_80_0_0_48c07194b9edbf47f44ea3dc626dd7bc.jpg
رام الله - سبوتنيك. وسيشغل الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات، الذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.يتردد اسم الشيخ كثيراً عقب وفاة عريقات، فخلال العامين الماضيين برز اسم الرجل على أنه الأقرب للرئيس الفلسطيني، محمود عباس وصاحب الحظ الأكبر لخلافته، أي أن منصب الشيخ هو بمثابة نائب رئيس المنظمة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومن يحل محله في حال غيابه أو موته حتى إجراء الانتخابات.وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في نوفمبر 2020، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/محمود-عباس-يؤكد-لبلينكن-ضرورة-وقف-الممارسات-الإسرائيلية-أحادية-الجانب-1057550346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/02/1014830207_0:0:3991:2993_1920x0_80_0_0_fbd7f747a11a2ef7a3fc96790c2d7143.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

12:29 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Nasser Nasserالرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا بتكليف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتبارا من تاريخ اليوم.
رام الله - سبوتنيك. وسيشغل الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات، الذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
يتردد اسم الشيخ كثيراً عقب وفاة عريقات، فخلال العامين الماضيين برز اسم الرجل على أنه الأقرب للرئيس الفلسطيني، محمود عباس وصاحب الحظ الأكبر لخلافته، أي أن منصب الشيخ هو بمثابة نائب رئيس المنظمة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومن يحل محله في حال غيابه أو موته حتى إجراء الانتخابات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
محمود عباس يؤكد لبلينكن "ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب"
31 يناير, 17:43 GMT
وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في نوفمبر 2020، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала