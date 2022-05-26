https://arabic.sputniknews.com/20220526/الرياض-تحسم-الجدل-بشأن-السماح-ببيع-الكحول-في-السعودية-فيديو-1062725594.html
الرياض تحسم الجدل بشأن السماح ببيع الكحول في السعودية... فيديو
الرياض تحسم الجدل بشأن السماح ببيع الكحول في السعودية... فيديو
فصلت السلطات السعودية في الأنباء التي تفيد بأن الرياض ستجري بعض التعديلات فيما يخص بيع الكحول في المملكة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:08+0000
2022-05-26T12:08+0000
2022-05-26T12:08+0000
العالم العربي
السعودية
الخمر
السياحة
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قالت مساعدة وزير السياحة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إن المملكة لن تغيّر القوانين التي تحظر الكحول على أراضيها، مشيرة إلى تسجيل زيادة في إقبال السيّاح الأجانب.وقالت الأميرة : "أنا سعيدة بالردّ على هذا السؤال. نعم، سمعنا أسئلة مثل هذه حتى من رؤساء دول، حول متى سنسمح بتقديم الكحول. باختصار، سنواصل تطبيق القوانين الحالية".وتابعت هيفاء بنت محمد آل سعود أنّ المملكة على الرغم من القيود الحالية على تقديم الكحول، تستمرّ في جذب السياح، وتتفوّق على المستوى العالمي، حسبها.وتابعت المسؤولة السعودية: "القوانين الحالية جيدة، ونحن نتسم بالتنافسية. لقد تخطينا مستويات السياحة عالميا بما هو موجود حاليا، ويمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, الخمر, السياحة
الرياض تحسم الجدل بشأن السماح ببيع الكحول في السعودية... فيديو
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فصلت السلطات السعودية في الأنباء التي تفيد بأن الرياض ستجري بعض التعديلات فيما يخص بيع الكحول في المملكة.
قالت مساعدة وزير السياحة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إن المملكة لن تغيّر القوانين التي تحظر الكحول على أراضيها، مشيرة إلى تسجيل زيادة في إقبال السيّاح الأجانب.
وقالت الأميرة : "أنا سعيدة بالردّ على هذا السؤال. نعم، سمعنا أسئلة مثل هذه حتى من رؤساء دول، حول متى سنسمح بتقديم الكحول. باختصار، سنواصل تطبيق القوانين الحالية".
وتابعت هيفاء بنت محمد آل سعود أنّ المملكة على الرغم من القيود الحالية على تقديم الكحول، تستمرّ في جذب السياح، وتتفوّق على المستوى العالمي، حسبها.
وتابعت المسؤولة السعودية: "القوانين الحالية جيدة، ونحن نتسم بالتنافسية. لقد تخطينا مستويات السياحة عالميا بما هو موجود حاليا، ويمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة".