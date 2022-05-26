https://arabic.sputniknews.com/20220526/السعودية-تبدأ-تنفيذ-إجراءات-منع-دخول-المقيمين-إلى-مكة-دون-تصريح-1062713159.html
السعودية تبدأ تنفيذ إجراءات منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريح
السعودية تبدأ تنفيذ إجراءات منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريح
أعلن الأمن السعودي أنه بداية من اليوم الخميس، يمنع دخول المقيمين في المملكة إلى مكة لمن ليس لديهم تصريح دخول. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:08+0000
2022-05-26T07:08+0000
2022-05-26T07:08+0000
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وبدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة، أمس، استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول مكة إلكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل مكة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ إنه "تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس (26 مايو) منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".وأكد الشويرخ أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام؛ القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق المعلن عنها.وأوضح بأن الوثائق هي "تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية تبدأ تنفيذ إجراءات منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريح
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أعلن الأمن السعودي أنه بداية من اليوم الخميس، يمنع دخول المقيمين في المملكة إلى مكة لمن ليس لديهم تصريح دخول.
وبدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة، أمس، استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول مكة إلكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل مكة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج
1443هـ.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ إنه "تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس (26 مايو) منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".
وأكد الشويرخ أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج
هذا العام؛ القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق المعلن عنها.
وأوضح بأن الوثائق هي "تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج".