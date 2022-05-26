https://arabic.sputniknews.com/20220526/الصحة-العالمية-تسجيل-200-إصابة-و100-حالة-اشتباه-بجدري-القردة-في-أكثر-من-20-دولة-1062747970.html

"الصحة العالمية": تسجيل 200 إصابة و100 حالة اشتباه بجدري القردة في أكثر من 20 دولة

"الصحة العالمية": تسجيل 200 إصابة و100 حالة اشتباه بجدري القردة في أكثر من 20 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو 200 إصابة بجدري القردة و100 حالة اشتباه أخرى في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T20:55+0000

2022-05-26T20:55+0000

2022-05-26T20:55+0000

جدري القردة

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موسكو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلت بها، اليوم الخميس، ماريا فان كيركوف، المسؤولة الفنية عن جائحة كورونا في منظمة الصحة العالمية.وقالت المسؤولة في المنظمة: "لدينا نحو 200 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 حالة اشتباه، ولكن نتوقع ارتفاع هذه الأعداد، إنها في أكثر من 20 دولة في 4 مناطق بمنظمة الصحة العالمية".وأشارت إلى أن المنظمة تحث الدول على توسيع نطاق مراقبة الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بالمرض وتحديدا مرضى الصحة الجنسية وعيادات الأمراض الجلدية.وأوضحت المسؤولة أن معظم الحالات التي تم اكتشافها في مناطق غير موبوءة كانت بين رجال مثليين أو ثنائيي الجنس، لكن جدري القردة ليس بالضرورة مقصورا على تلك المجموعة.ونشرت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/صحيفة-ارتفاع-إصابات-جدري-القردة-في-بريطانيا-إلى-78-حالة--1062703683.html

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جدري القردة