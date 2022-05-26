https://arabic.sputniknews.com/20220526/الصحة-العراقية-ترفع-توصيات-بوقف-استيراد-الحيوانات-1062719576.html
الصحة العراقية ترفع توصيات بوقف استيراد الحيوانات
الصحة العراقية ترفع توصيات بوقف استيراد الحيوانات
قررت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، رفع توصيات هادفة للوقاية من مرض جدري القردة، تدعو فيها إلى إيقاف استيراد الحيوانات وخاصة القردة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T09:59+0000
2022-05-26T09:59+0000
2022-05-26T09:59+0000
العراق
العالم العربي
جدري القردة
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، قوله بأن تم تشخيص مرض جدري القردة لدى شخص منذ عام 1970 وهو شبيه بالجدري الذي كان منتشراً في ذلك الزمن كنا نتلقى تلقيحات قاسية جدا لهذا المرض، وانتهى في عام 1980".ورجح الحلفي أن تسجل بلاده إصابات بالمرض ولو بنسبة ضئيلة، مشيرا إلى أن الوزارة "ستتخذ إجراءات احترازية، منها رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أبرزها منع استيراد الحيوانات في هذه الأيام وخاصة القردة".ولفت الحلفي إلى أن "بعض المواطنين يصابون ولم تظهر لديهم أعراض، "مشيرا إلى أن أعراضه هي الحمى والغثيان وبعد 5 أيام تظهر آثار الطفح الجلدي".وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا حذرت فيه من مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضة الكلاب ويسبب الوفاة بنسبة 100% إذا لم يتم الحصول على التحصينات اللازمة.ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أكدت الوزارة تسجيل زيادة في الإصابات بداء الكلب، داعية المحافظين إلى القيام بحملات لإبادة للكلاب الضالة.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي, جدري القردة
الصحة العراقية ترفع توصيات بوقف استيراد الحيوانات
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قررت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، رفع توصيات هادفة للوقاية من مرض جدري القردة، تدعو فيها إلى إيقاف استيراد الحيوانات وخاصة القردة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، قوله بأن تم تشخيص مرض جدري القردة لدى شخص منذ عام 1970 وهو شبيه بالجدري الذي كان منتشراً في ذلك الزمن كنا نتلقى تلقيحات قاسية جدا لهذا المرض، وانتهى في عام 1980".
وتابع المسؤول العراقي: "ظهر جدري القردة في العام 1970 لكن لم ينتشر في ذلك الوقت، إلا أن عددا من الدول بدأت خلال السنوات الأخيرة تسجيل إصابات وبدأ ينتشر في عدد من الدول الأوروبية، من خلال نقل المرض من الحيوان للإنسان أو من إنسان لآخر أو عن طريق الدم".
ورجح الحلفي أن تسجل بلاده إصابات بالمرض ولو بنسبة ضئيلة، مشيرا إلى أن الوزارة "ستتخذ إجراءات احترازية، منها رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أبرزها منع استيراد الحيوانات في هذه الأيام وخاصة القردة".
ولفت الحلفي إلى أن "بعض المواطنين يصابون ولم تظهر لديهم أعراض، "مشيرا إلى أن أعراضه هي الحمى والغثيان وبعد 5 أيام تظهر آثار الطفح الجلدي".
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا حذرت فيه من مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضة الكلاب ويسبب الوفاة بنسبة 100% إذا لم يتم الحصول على التحصينات اللازمة.
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية
، (واع)، أكدت الوزارة تسجيل زيادة في الإصابات بداء الكلب، داعية المحافظين إلى القيام بحملات لإبادة للكلاب الضالة.