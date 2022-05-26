https://arabic.sputniknews.com/20220526/الطيران-الروسي-يقصف-49-مركزا-عسكريا-والدفاع-الجوي-يسقط-مي-24-أوكرانية-1062717008.html
الطيران الروسي يقصف 49 مركزا عسكريا والدفاع الجوي يسقط "مي-24" أوكرانية
الطيران الروسي يقصف 49 مركزا عسكريا والدفاع الجوي يسقط "مي-24" أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران الروسي قصف 49 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري في أوكرانيا، وتم القضاء على أكثر من 350 من القوميين الأوكرانيين... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:35+0000
2022-05-26T08:35+0000
2022-05-26T09:15+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وقالت الوزارة: "أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في منطقة خاركوف، وطائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية كانت تنقل ذخائر وأسلحة في منطقة أوديسا".وتابع البيان: "خلال النهار أصابت صواريخ جوية عالية الدقة 48 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وبطاريتي مدفعية ومخازن ذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "ضرب الطيران الحربي 49 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وطاقمين من مدافع الهاون، بالإضافة إلى مستودع أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية، ما أدى لقتل أكثر من 350 قوميًا متطرفا، وتم تعطيل 96 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".وتابع: "أسقط الجيش الروسي طائرتين دون طيار سوفيتيتي الصنع من طراز Tu-143 "Reis" في لوغانسك، وحيدت القوات المسلحة الروسية 15 متخصصًا تقنيًا وتشغيليًا أجنبيًا وصلوا مع الحماية بالقرب من نيكولاييف، ودمرت القوات المسلحة الروسية قاذفة نظام الدفاع الجوي Osa-AKM ورادار توجيه لمجمع S-300 الأوكراني".وختم البيان بأن حددت وزارة الدفاع الروسية عدد المنشآت العسكرية التي دمرت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وهي 179 طائرة حربية و127 طائرات هليكوبتر و1019 طائرة دون طيار و323 من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و3266 من الدبابات وعربات القتال المصفحة الأخرى و433 منشأة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و1682 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و3190 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
الطيران الروسي يقصف 49 مركزا عسكريا والدفاع الجوي يسقط "مي-24" أوكرانية
08:35 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران الروسي قصف 49 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري في أوكرانيا، وتم القضاء على أكثر من 350 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وقالت الوزارة: "أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في منطقة خاركوف، وطائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية كانت تنقل ذخائر وأسلحة في منطقة أوديسا".
وتابع البيان: "خلال النهار أصابت صواريخ جوية عالية الدقة 48 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وبطاريتي مدفعية ومخازن ذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "ضرب الطيران الحربي 49 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وطاقمين من مدافع الهاون، بالإضافة إلى مستودع أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية، ما أدى لقتل أكثر من 350 قوميًا متطرفا، وتم تعطيل 96 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".
وتابع: "أسقط الجيش الروسي طائرتين دون طيار سوفيتيتي الصنع من طراز Tu-143 "Reis" في لوغانسك، وحيدت القوات المسلحة الروسية 15 متخصصًا تقنيًا وتشغيليًا أجنبيًا وصلوا مع الحماية بالقرب من نيكولاييف، ودمرت القوات المسلحة الروسية قاذفة نظام الدفاع الجوي Osa-AKM ورادار توجيه لمجمع S-300 الأوكراني".
وختم البيان بأن حددت وزارة الدفاع الروسية عدد المنشآت العسكرية التي دمرت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وهي 179 طائرة حربية و127 طائرات هليكوبتر و1019 طائرة دون طيار و323 من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و3266 من الدبابات وعربات القتال المصفحة الأخرى و433 منشأة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و1682 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و3190 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.