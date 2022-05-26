https://arabic.sputniknews.com/20220526/القروض-العقارية-في-الولايات-المتحدة-تنمو-بأبطأ-وتيرة-لها-منذ-عام-2019--1062735876.html

القروض العقارية في الولايات المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019

القروض العقارية في الولايات المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019

سجلت قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان، نموا بصورة تعتبر الأبطأ منذ العام 2019. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T15:28+0000

2022-05-26T15:28+0000

2022-05-26T15:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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سبوتنيك- ووفقًا لبيانات صدرت اليوم الخميس، من وكالة قروض الإسكان الفيدرالية فريدي ماك، فقد نمت القروض العقارية في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019 في أبريل، والتي عززت فكرة أن معدلات الرهن العقاري المتزايدة وتكاليف الملكية الأخرى قد بدأت في فرض قيود على سوق الإسكان في أمريكا.ولفتت إلى أن تحليل البيانات التاريخية أظهر أن هذا هو أقل رقم نمو في شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 0.4% فقط.وتزامن النمو الأبطأ في الرهون العقارية مع بيانات من وزارة التجارة في وقت سابق من الأسبوع، والتي أظهرت أن المبيعات الشهرية للمنازل المبنية حديثًا وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين في أبريل.وقال فريدي ماك في منتصف أبريل إن الزيادة الطفيفة في معدلات الرهن العقاري- إلى جانب الأسعار المرتفعة القياسية للمنازل القائمة، جعلت ملكية المنازل في الولايات المتحدة هي الأغلى تكلفة منذ جيل.كما جاء عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى أضعف مما كان متوقعًا، مما دفع الاقتصاديين إلى الخوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود حيث يحاول الاحتياطي الفيدرالي مواجهة أسوأ تضخم منذ 40 عامًا بأشد زيادات في أسعار الفائدة.يلعب الإسكان والعقارات أدوارًا مهمة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشغل ما يقرب من 65% من الوحدات السكنية المشغولة، وهذا يجعل المنازل مصدرًا كبيرًا لثروة الأسرة وبناء المنازل مزودًا رئيسيًا للتوظيف.توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7% في عام 2021، ونما بأسرع وتيرة له منذ 40 عامًا، لكن التضخم نما بشكل أسرع، حيث أظهرت بعض مقاييس الأسعار نموًا بأكثر من 8% على مدار العام بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا 2020.معدل تحمل الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2% فقط سنويًا، تعهد البنك المركزي برفع أسعار الفائدة دون توقف، وحتى إبطاء الاقتصاد الأمريكي إذا لزم الأمر، لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/الاحتياطي-الفيدرالي-أمريكا-تحتاج-إلى-شهور-عديدة-من-انكماش-الأسعار-للتأكد-من-بلوغ--التضخم-ذروته-1062203024.html

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