https://arabic.sputniknews.com/20220526/القروض-العقارية-في-الولايات-المتحدة-تنمو-بأبطأ-وتيرة-لها-منذ-عام-2019--1062735876.html
القروض العقارية في الولايات المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019
القروض العقارية في الولايات المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019
سجلت قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان، نموا بصورة تعتبر الأبطأ منذ العام 2019. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:28+0000
2022-05-26T15:28+0000
2022-05-26T15:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك- ووفقًا لبيانات صدرت اليوم الخميس، من وكالة قروض الإسكان الفيدرالية فريدي ماك، فقد نمت القروض العقارية في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019 في أبريل، والتي عززت فكرة أن معدلات الرهن العقاري المتزايدة وتكاليف الملكية الأخرى قد بدأت في فرض قيود على سوق الإسكان في أمريكا.ولفتت إلى أن تحليل البيانات التاريخية أظهر أن هذا هو أقل رقم نمو في شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 0.4% فقط.وتزامن النمو الأبطأ في الرهون العقارية مع بيانات من وزارة التجارة في وقت سابق من الأسبوع، والتي أظهرت أن المبيعات الشهرية للمنازل المبنية حديثًا وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين في أبريل.وقال فريدي ماك في منتصف أبريل إن الزيادة الطفيفة في معدلات الرهن العقاري- إلى جانب الأسعار المرتفعة القياسية للمنازل القائمة، جعلت ملكية المنازل في الولايات المتحدة هي الأغلى تكلفة منذ جيل.كما جاء عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى أضعف مما كان متوقعًا، مما دفع الاقتصاديين إلى الخوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود حيث يحاول الاحتياطي الفيدرالي مواجهة أسوأ تضخم منذ 40 عامًا بأشد زيادات في أسعار الفائدة.يلعب الإسكان والعقارات أدوارًا مهمة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشغل ما يقرب من 65% من الوحدات السكنية المشغولة، وهذا يجعل المنازل مصدرًا كبيرًا لثروة الأسرة وبناء المنازل مزودًا رئيسيًا للتوظيف.توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7% في عام 2021، ونما بأسرع وتيرة له منذ 40 عامًا، لكن التضخم نما بشكل أسرع، حيث أظهرت بعض مقاييس الأسعار نموًا بأكثر من 8% على مدار العام بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا 2020.معدل تحمل الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2% فقط سنويًا، تعهد البنك المركزي برفع أسعار الفائدة دون توقف، وحتى إبطاء الاقتصاد الأمريكي إذا لزم الأمر، لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الاحتياطي-الفيدرالي-أمريكا-تحتاج-إلى-شهور-عديدة-من-انكماش-الأسعار-للتأكد-من-بلوغ--التضخم-ذروته-1062203024.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
القروض العقارية في الولايات المتحدة تنمو بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019
15:28 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 15:29 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
سجلت قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان، نموا بصورة تعتبر الأبطأ منذ العام 2019.
سبوتنيك- ووفقًا لبيانات صدرت اليوم الخميس، من وكالة قروض الإسكان الفيدرالية فريدي ماك، فقد نمت القروض العقارية في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2019 في أبريل، والتي عززت فكرة أن
معدلات الرهن العقاري المتزايدة وتكاليف الملكية الأخرى قد بدأت في فرض قيود على سوق الإسكان في أمريكا.
ولفتت إلى أن تحليل البيانات التاريخية أظهر أن هذا هو أقل رقم نمو في شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 0.4% فقط.
وتزامن النمو الأبطأ في الرهون العقارية مع بيانات من وزارة التجارة في وقت سابق من الأسبوع، والتي أظهرت أن المبيعات الشهرية للمنازل المبنية حديثًا وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين في أبريل.
قبل ذلك، أفادت الرابطة الوطنية لبناة المنازل أن مقياس نشاط بناء المنازل - وهو مقياس لنشاط البناء المحلي- وصل أيضًا إلى أدنى مستوياته في عامين أيضًا في الاستطلاع المبكر لشهر مايو.
وقال فريدي ماك في منتصف أبريل إن الزيادة الطفيفة في معدلات الرهن العقاري- إلى جانب الأسعار المرتفعة القياسية للمنازل القائمة، جعلت ملكية المنازل في الولايات المتحدة هي الأغلى تكلفة منذ جيل.
كما جاء عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى أضعف مما كان
متوقعًا، مما دفع الاقتصاديين إلى الخوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود حيث يحاول الاحتياطي الفيدرالي مواجهة أسوأ تضخم منذ 40 عامًا بأشد زيادات في أسعار الفائدة.
يلعب الإسكان والعقارات أدوارًا مهمة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشغل ما يقرب من 65% من الوحدات السكنية المشغولة، وهذا يجعل المنازل مصدرًا كبيرًا لثروة الأسرة وبناء المنازل مزودًا رئيسيًا للتوظيف.
وكانت الأزمة المالية لعام 2008/2009، قد عجلت انهيار سوق الإسكان بما أصبح يعرف لاحقًا باسم عصر الركود العظيم، منذ ذلك الحين، تعافى سوق العقارات
في الولايات المتحدة بسرعة على خلفية الانتعاش الاقتصادي وكذلك الطلب من المشترين.
توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7% في عام 2021، ونما بأسرع وتيرة له منذ 40 عامًا، لكن التضخم نما بشكل أسرع، حيث أظهرت بعض مقاييس الأسعار نموًا بأكثر من 8% على مدار العام بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا 2020.
معدل تحمل الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2% فقط سنويًا، تعهد البنك
المركزي برفع أسعار الفائدة دون توقف، وحتى إبطاء الاقتصاد الأمريكي إذا لزم الأمر، لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.