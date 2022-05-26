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بوتين: روسيا ستسهم بالتغلب على أزمة الغذاء "شريطة رفع العقوبات ذات الدوافع السياسية"
بوتين: روسيا ستسهم بالتغلب على أزمة الغذاء "شريطة رفع العقوبات ذات الدوافع السياسية"
أجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت به الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:43+0000
2022-05-26T16:02+0000
إيطاليا
روسيا
فلاديمير بوتين
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وناقش بوتين ودراغي الوضع في أوكرانيا وأبلغ بوتين دراغي بالعمل الجاري لتأسيس حياة سلمية في مدن دونباس المحررة.وجاء في البيان: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، أبلغ فلاديمير بوتين دراغي عن الجهود الجارية لإقامة حياة سلمية في مدن دونباس المحررة، وتحدث بالتفصيل عن الخطوات المتخذة لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك الافتتاح اليومي للممرات الإنسانية لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود وهو ما يمنعه الجانب الأوكراني".وأضاف البيان: "لقد قدموا (بوتين ودراغي) أيضًا تقييمات أساسية لعملية المفاوضات التي جمدتها كييف".كما ناقش الطرفان "الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي بدقة".وأبلغ بوتين دراغي أن روسيا مستعدة للمساهمة في التغلب على أزمة الغذاء، "شريطة رفع العقوبات ذات الدوافع السياسية".كما ناقش بوتين ودراغي موضوع أمن الطاقة، وأكد نية روسيا ضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي بموجب العقود.وجاء في البيان: "خلال مناقشة قضايا أمن الطاقة، أكد الجانب الروسي عزمه على الاستمرار في ضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا بالأسعار المحددة في العقود".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/بوتين-يوقع-مرسوما-يسهل-إجراءات-الحصول-على-الجنسية-الروسية-لمناطق-أوكرانية-جديدة-1062688665.html
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إيطاليا, روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا ستسهم بالتغلب على أزمة الغذاء "شريطة رفع العقوبات ذات الدوافع السياسية"

15:43 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 16:02 GMT 26.05.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت به الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية.
وناقش بوتين ودراغي الوضع في أوكرانيا وأبلغ بوتين دراغي بالعمل الجاري لتأسيس حياة سلمية في مدن دونباس المحررة.
وجاء في البيان: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، أبلغ فلاديمير بوتين دراغي عن الجهود الجارية لإقامة حياة سلمية في مدن دونباس المحررة، وتحدث بالتفصيل عن الخطوات المتخذة لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك الافتتاح اليومي للممرات الإنسانية لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود وهو ما يمنعه الجانب الأوكراني".
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وأضاف البيان: "لقد قدموا (بوتين ودراغي) أيضًا تقييمات أساسية لعملية المفاوضات التي جمدتها كييف".
كما ناقش الطرفان "الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي بدقة".
وأبلغ بوتين دراغي أن روسيا مستعدة للمساهمة في التغلب على أزمة الغذاء، "شريطة رفع العقوبات ذات الدوافع السياسية".
"فلاديمير بوتين أكد أن روسيا مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة في التغلب على أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، شرط رفع القيود ذات الدوافع السياسية من قبل الغرب".
كما ناقش بوتين ودراغي موضوع أمن الطاقة، وأكد نية روسيا ضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي بموجب العقود.
وجاء في البيان: "خلال مناقشة قضايا أمن الطاقة، أكد الجانب الروسي عزمه على الاستمرار في ضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا بالأسعار المحددة في العقود".
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