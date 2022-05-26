https://arabic.sputniknews.com/20220526/الكويت-التصويت-على-مشروع-قانون-جديد-لإبعاد-الأجانب-1062722268.html
الكويت... التصويت على مشروع قانون جديد لإبعاد الأجانب
الكويت... التصويت على مشروع قانون جديد لإبعاد الأجانب
يعقد البرلمان الكويتي، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن التصويت على مشروع قانون جديد، يتعلق بإقامة الأجانب. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T10:57+0000
2022-05-26T10:57+0000
2022-05-26T10:57+0000
أخبار الكويت اليوم
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تعقد لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي، اجتماعا، اليوم، بشأن التصويت على مشروع قانون لإقامة الأجانب والمكون من 36 مادة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.وذكرت الصحيفة أن القانون يتألف من 36 مادة و7 فصول، ويشتمل على دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات.كما يتضمن القانون حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى العقوبات وأحكام عامة.ويؤكد القانون الجديد، ضرورة إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذي يستأجرون لديهم، وإخضاعهم للضبطية القضائية، على أن تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.ويحظر القانون الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة.ويفرض مشروع القانون عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/رئيس-مجس-الأمة-الكويتي-قريبا-سنعلن-عن-تعديل-تشريعي-يزيد-فرص-المرأة-الكويتية-في-دخول-البرلمان-1062329667.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
الكويت... التصويت على مشروع قانون جديد لإبعاد الأجانب
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يعقد البرلمان الكويتي، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن التصويت على مشروع قانون جديد، يتعلق بإقامة الأجانب.
تعقد لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي، اجتماعا، اليوم، بشأن التصويت على مشروع قانون لإقامة الأجانب والمكون من 36 مادة، بحسب صحيفة "الراي
" الكويتية.
وذكرت الصحيفة أن القانون يتألف من 36 مادة و7 فصول، ويشتمل على دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات.
كما يتضمن القانون حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى العقوبات وأحكام عامة.
ويؤكد القانون الجديد، ضرورة إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذي يستأجرون لديهم، وإخضاعهم للضبطية القضائية، على أن تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.
ويحظر القانون الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة.
ويفرض مشروع القانون عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون.