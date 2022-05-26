https://arabic.sputniknews.com/20220526/المدن-السكنية-دائرية-التخطيط-تحظى-بأمطار-أكثر-من-المربعة-1062720529.html
المدن السكنية دائرية التخطيط تحظى بأمطار أكثر من المربعة
المدن السكنية دائرية التخطيط تحظى بأمطار أكثر من المربعة
ربطت دراسة حديثة بين شكل تخطيط المدن السكنية وكمية الأمطار التي تهطل فوقها، حيث كشفت عن أن المدن ذات التخطيط الدائري خاصة الساحلية تحظى بأمطار أكثر غزارة من... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T10:26+0000
2022-05-26T10:26+0000
2022-05-26T10:26+0000
مجتمع
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ذكرت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء دراسة من هذا النوع، حيث بحثت دراسات سابقة علاقة الأمطار بتغير المناخ أو بمدى تحضر المدينة.ولفهم كيفية تأثير شكل مخطط المدينة على الأمطار والفيضانات، قارن معدو الدراسة بين تنبؤات الطقس للمدن الدائرية والمربعة والمثلثة أو التي تميل إلى هذه الأشكال.وجد الباحثون أن تأثير عامل تخطيط المدن يظهر أكثر في المدن الساحلية، حيث تتفاعل تدفقات الهواء في المدينة مع التيارات البحرية.تبين أن المدن دائرية الشكل هي الأكثر رطوبة على الإطلاق، حيث حظيت بنسبة أكثر من 78% من الأمطار الغزيرة، متجاوزة المدن الأخرى بنسبة 22 %.وسلط الباحثون الضوء على أهمية مراعاة جانب التخطيط الحضري عند الحديث عن مدن المستقبل، ولا سيما بالنظر إلى ذلك في العقود القادمة حين تزداد حدة التغيرات المناخية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
المدن السكنية دائرية التخطيط تحظى بأمطار أكثر من المربعة
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ربطت دراسة حديثة بين شكل تخطيط المدن السكنية وكمية الأمطار التي تهطل فوقها، حيث كشفت عن أن المدن ذات التخطيط الدائري خاصة الساحلية تحظى بأمطار أكثر غزارة من المدن مربعة ومثلثة الشكل.
ذكرت مجلة "فوكاس
" الإيطالية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء دراسة من هذا النوع، حيث بحثت دراسات سابقة علاقة الأمطار بتغير المناخ أو بمدى تحضر المدينة.
ولفهم كيفية تأثير شكل مخطط المدينة على الأمطار والفيضانات، قارن معدو الدراسة بين تنبؤات الطقس للمدن الدائرية والمربعة والمثلثة أو التي تميل إلى هذه الأشكال.
وجد الباحثون أن تأثير عامل تخطيط المدن يظهر أكثر في المدن الساحلية، حيث تتفاعل تدفقات الهواء في المدينة مع التيارات البحرية.
تبين أن المدن دائرية الشكل هي الأكثر رطوبة على الإطلاق، حيث حظيت بنسبة أكثر من 78% من الأمطار الغزيرة، متجاوزة المدن الأخرى بنسبة 22 %.
وقال معدو الدراسة: "يحدد بحثنا دورا مهما، وإن لم يكن معترفا به كثيرا، للتخطيط الحضري للمدن، لا سيما في المناطق الساحلية، فمن المرجح أن تتعرض المدن الدائرية بشكل متكرر لهطول الأمطار والفيضانات".
وسلط الباحثون الضوء على أهمية مراعاة جانب التخطيط الحضري عند الحديث عن مدن المستقبل، ولا سيما بالنظر إلى ذلك في العقود القادمة حين تزداد حدة التغيرات المناخية.