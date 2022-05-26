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المغرب: المجتمع الدولي يدعم مخطط المملكة لقضية الصحراء
المغرب: المجتمع الدولي يدعم مخطط المملكة لقضية الصحراء
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، في المغرب، ناصر بوريطة دعم المجتمع الدولي لبلاده في قضية الصحراء. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T09:49+0000
2022-05-26T09:51+0000
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ولفت الوزير إلى أن المجتمع الدولي يدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية، "باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي توافقي لهذا النزاع الإقليمي".وجدد بوريطة، التأكيد على تشبث بلاده بالعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.جاءت تصريحات بوريطة على هامش لقائه بنظيره وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام، السيد ألبيرت رامدين، الذي يزور المغرب لافتتاح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، وسفارة في العاصمة الرباط.وبحسب بيان مشترك عقب المحادثات بين الوزيرين، أكد وزير خارجية سورينام "دعم بلاده الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب".وجدد تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء الغربية.
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المغرب: المجتمع الدولي يدعم مخطط المملكة لقضية الصحراء

09:49 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 26.05.2022)
© AFP 2022 / Fadel Sennaمنطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، في المغرب، ناصر بوريطة دعم المجتمع الدولي لبلاده في قضية الصحراء.
ولفت الوزير إلى أن المجتمع الدولي يدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية، "باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي توافقي لهذا النزاع الإقليمي".
وجدد بوريطة، التأكيد على تشبث بلاده بالعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
جاءت تصريحات بوريطة على هامش لقائه بنظيره وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام، السيد ألبيرت رامدين، الذي يزور المغرب لافتتاح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، وسفارة في العاصمة الرباط.
وأشارت الخارجية المغربية في بيانها إلى أنه سبق لـ24 دولة أن قامت بفتح قنصليات لها في مدينتي الداخلة (12 بلدا) والعيون (12 بلدا).
وبحسب بيان مشترك عقب المحادثات بين الوزيرين، أكد وزير خارجية سورينام "دعم بلاده الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب".
وجدد تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء الغربية.
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