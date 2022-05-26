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https://arabic.sputniknews.com/20220526/النائب-العام-الفلسطيني-المقذوف-الذي-أصاب-أبو-عاقلة-خارق-للدروع-والاستهداف-كان-متعمدا-1062737459.html
النائب العام الفلسطيني: المقذوف الذي أصاب أبو عاقلة خارق للدروع والاستهداف كان متعمدا
النائب العام الفلسطيني: المقذوف الذي أصاب أبو عاقلة خارق للدروع والاستهداف كان متعمدا
قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن مقذوفا خارقا للدروع كان السبب في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مطلع الشهر الجاري، وإن عملية الاستهداف كانت مباشرة... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:47+0000
2022-05-26T15:47+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار فلسطين اليوم
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العالم العربي
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رام الله - سبوتنيك. وأضاف الخطيب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "جندي إسرائيلي أطلق النار وأصاب شيرين أبو عاقلة بعد إطلاقه رصاصات متتالية وأن سبب الوفاة هو تهتك في الدماغ جراء إصابتها بمقذوف ناري".وتابع "ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة والصحفيين الذين كانوا معها قد جاء بشكل مباشر ومتعمد".وأشار إلى أن "التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة كان فلسطينيًا بامتياز ورفضنا عرض مجرد صورة للمقذوف المستخدم في قتلها لحرمان إسرائيل من تلفيق روايات وأكاذيب جديدة".يذكر أنه في 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل مراسلة قناة "الجزيرة"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/مسؤول-أمني-إسرائيلي-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062544550.html
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

النائب العام الفلسطيني: المقذوف الذي أصاب أبو عاقلة خارق للدروع والاستهداف كان متعمدا

15:47 GMT 26.05.2022
© Photo / Shireen Abu Aklehمقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين
مقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
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قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن مقذوفا خارقا للدروع كان السبب في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مطلع الشهر الجاري، وإن عملية الاستهداف كانت مباشرة ومتعمدة.
رام الله - سبوتنيك. وأضاف الخطيب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "جندي إسرائيلي أطلق النار وأصاب شيرين أبو عاقلة بعد إطلاقه رصاصات متتالية وأن سبب الوفاة هو تهتك في الدماغ جراء إصابتها بمقذوف ناري".

وأوضح أن "المقذوف الناري كان خارقا للدروع وتبين من الفحص أن العيار الناري يحمل خصائص عامة تتطابق بأنه سلاح نصف أوتوماتيكي قناص".

وتابع "ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة والصحفيين الذين كانوا معها قد جاء بشكل مباشر ومتعمد".
وأشار إلى أن "التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة كان فلسطينيًا بامتياز ورفضنا عرض مجرد صورة للمقذوف المستخدم في قتلها لحرمان إسرائيل من تلفيق روايات وأكاذيب جديدة".
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
مسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
22 مايو, 11:10 GMT
يذكر أنه في 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل مراسلة قناة "الجزيرة"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية.
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