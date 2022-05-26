https://arabic.sputniknews.com/20220526/النواب-العراقي-يصوت-بالإجماع-على-قانون-تجريم-التطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-1062726703.html

النواب العراقي يصوت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني"

النواب العراقي يصوت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني"

صوَّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T12:25+0000

2022-05-26T12:25+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الخميس، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها، اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد أعلن السبت الماضي، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بهدف التصويت عليه في البرلمان العراقي.ونشر الصدر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/البرلمان-العراقي-يؤكد-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-لا-يواجه-عراقيل-1062724611.html

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