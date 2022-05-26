عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تخزن-البلوتونيوم-واليورانيوم-المخصب-1062715421.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخزن البلوتونيوم واليورانيوم المخصب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخزن البلوتونيوم واليورانيوم المخصب
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن محطة الطاقة النووية زابوروجيه، الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، تخزن 30 طنا من البلوتونيوم و40 طنا... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:55+0000
2022-05-26T07:55+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2209cfccb2d37df52b3ddcda174fffe3.jpg
وقال خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "30 ألف كيلوغرام من البلوتونيوم و40 ألف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ومفتشونا لا يستطيعون الوصول إلى ذلك".يخشى غروسي من اختفاء عدة مئات من الكيلوغرامات من مواد الأسلحة النووية من محطة الطاقة النووية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_392fe5dcf462734a28c9e9007486709a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخزن البلوتونيوم واليورانيوم المخصب

07:55 GMT 26.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن محطة الطاقة النووية زابوروجيه، الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، تخزن 30 طنا من البلوتونيوم و40 طنا من اليورانيوم المخصب.
وقال خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "30 ألف كيلوغرام من البلوتونيوم و40 ألف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ومفتشونا لا يستطيعون الوصول إلى ذلك".
يخشى غروسي من اختفاء عدة مئات من الكيلوغرامات من مواد الأسلحة النووية من محطة الطاقة النووية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала