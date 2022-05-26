https://arabic.sputniknews.com/20220526/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تخزن-البلوتونيوم-واليورانيوم-المخصب-1062715421.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخزن البلوتونيوم واليورانيوم المخصب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخزن البلوتونيوم واليورانيوم المخصب
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن محطة الطاقة النووية زابوروجيه، الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، تخزن 30 طنا من البلوتونيوم و40 طنا... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:55+0000
2022-05-26T07:55+0000
2022-05-26T07:55+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "30 ألف كيلوغرام من البلوتونيوم و40 ألف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ومفتشونا لا يستطيعون الوصول إلى ذلك".يخشى غروسي من اختفاء عدة مئات من الكيلوغرامات من مواد الأسلحة النووية من محطة الطاقة النووية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه للطاقة النووية تخزن البلوتونيوم واليورانيوم المخصب
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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن محطة الطاقة النووية زابوروجيه، الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، تخزن 30 طنا من البلوتونيوم و40 طنا من اليورانيوم المخصب.
وقال خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "30 ألف كيلوغرام من البلوتونيوم و40 ألف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ومفتشونا لا يستطيعون الوصول إلى ذلك".
يخشى غروسي من اختفاء عدة مئات من الكيلوغرامات من مواد الأسلحة النووية من محطة الطاقة النووية.