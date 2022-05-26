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https://arabic.sputniknews.com/20220526/الولايات-المتحدة-قد-تكون-عاجزة-عن-عزل-روسيا-1062733509.html
الولايات المتحدة قد تكون عاجزة عن عزل روسيا
الولايات المتحدة قد تكون عاجزة عن عزل روسيا
كتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن السلطات الأمريكية لن تنجح في محاولتها لجعل روسيا دولة مارقة بسبب المواقف الدولية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:30+0000
2022-05-26T14:58+0000
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وذكرت الصحيفة بأن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ما هي إلا صراع إقليمي بالنسبة للدول الأخرى بما فيها البرازيل، الهند، الميكسيك، إفريقيا الجنوبية وإندونيسيا وحتى تركيا، إذ أن "إفريقيا الجنوبية تعتقد أن سعي واشنطن إلى توسيع حلف شمال الأطلسي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تحولت إلى صدام مباشر"كما شدد كاتب المقالة على أن "أغلبية الدول تضع مصالحها الوطنية فوق دعوات الولايات المتحدة إلى إبعاد روسيا، لافتا إلى أن "تركيا وإسرائيل تحثان الأطراف على حل النزاع عن طريق إجراء محادثات، نظرا لأن توجيه الاتهامات العلنية لتصرفات روسيا عبثية"وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه من المستحيل عزل بلاده دوليا وإقليميا.
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الولايات المتحدة قد تكون عاجزة عن عزل روسيا

14:30 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 26.05.2022)
محاولات لعزل روسيا
محاولات لعزل روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
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كتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن السلطات الأمريكية لن تنجح في محاولتها لجعل روسيا دولة مارقة بسبب المواقف الدولية.
وذكرت الصحيفة بأن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ما هي إلا صراع إقليمي بالنسبة للدول الأخرى بما فيها البرازيل، الهند، الميكسيك، إفريقيا الجنوبية وإندونيسيا وحتى تركيا، إذ أن "إفريقيا الجنوبية تعتقد أن سعي واشنطن إلى توسيع حلف شمال الأطلسي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تحولت إلى صدام مباشر"
كما شدد كاتب المقالة على أن "أغلبية الدول تضع مصالحها الوطنية فوق دعوات الولايات المتحدة إلى إبعاد روسيا، لافتا إلى أن "تركيا وإسرائيل تحثان الأطراف على حل النزاع عن طريق إجراء محادثات، نظرا لأن توجيه الاتهامات العلنية لتصرفات روسيا عبثية"
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه من المستحيل عزل بلاده دوليا وإقليميا.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
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